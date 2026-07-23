Die Bullen mussten am Donnerstag das Feld räumen. Der DAX gab seine bisherigen Wochengewinne vollständig ab und rutschte deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Gleich mehrere Belastungsfaktoren - vom Nahostkonflikt über steigende Ölpreise bis hin zum Chip-Ausverkauf - vertrieben die Anleger aus dem Markt.Zum Handelsende stand ein Minus von 1,8 Prozent auf 24.709 Zähler zu Buche. Der MDAX verlor 1,2 Prozent auf 31.603 Punkte. Einzig der SDAX stemmte sich mit einem Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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