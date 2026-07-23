Krypto News: XRP springt 5 Prozent, weil Trump dem CLARITY Act zustimmt

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XRP durchbricht am 21. Juli die hartnäckige $1,13-Marke und springt auf $1,15 nach wochenlanger Seitwärtsbewegung. Trump hat am Montagabend der Ethik-Klausel im CLARITY Act zugestimmt, die monatelang als letztes Hindernis galt, und die Formulierung wurde bereits an republikanische Senatoren weitergeleitet. Bitcoin klettert gleichzeitig über $66.000, gestützt von fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit ETF-Zuflüssen von $727 Millionen. Die Polymarket-Wahrscheinlichkeit für den CLARITY Act springt von 32 auf 43 Prozent. Diese Krypto News treffen XRP besonders, weil das Gesetz den Token als digitale Ware einstufen würde. Der Artikel zeigt die Daten und ein Presale-Projekt, das von diesen Nachrichten unabhängig Kapital anzieht.

Krypto News Juli 2026: Trump akzeptiert CLARITY Act, XRP durchbricht $1,13

Berichte vom Abend des 20. Juli zeigen, dass Trump der Ethik-Klausel zugestimmt hat, die verhindern soll, dass Regierungsbeamte direkt von Kryptowährungen profitieren. Laut Decrypt zeigte Trumps Finanzoffenlegung für 2025 Krypto-Einnahmen von über $1,2 Milliarden. Senator Lummis und Senator Moreno haben am Sonntagabend eine Einigung über den Text erzielt.

XRP stieg am 21. Juli 3,25 Prozent auf $1,1485 und war drittbester Performer unter den Top-50-Token, hinter Ondo und Cardano. Der Token hatte seit Ende Juni unter $1,13 festgesteckt, die jeden Erholungsversuch abgeblockt hatte. Der Ausbruch löste Short-Liquidationen von $2,93 Millionen aus und brachte die Marktkapitalisierung auf $68 Milliarden.

Der CLARITY Act würde XRP offiziell als digitale Ware einstufen und die regulatorische Unsicherheit beenden, die institutionelle Nachfrage seit Jahren gebremst hat. Laut CoinDesk stiegen die Polymarket-Quoten von 32 auf 43 Prozent. Bitcoin kletterte über $66.000, ETH legte 4 Prozent zu, und Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten fünf positive Tage mit $727 Millionen Zuflüssen.

Der Senat hat vor der Augustpause nur noch wenige Arbeitswochen. Der CLARITY Act passierte das House 2025 mit 294 zu 134 Stimmen, das Banking Committee stimmte im Mai 2026 mit 15 zu 9 zu. Der Gesetzentwurf braucht 60 Stimmen im Senat, und diese Schwelle bleibt das größte Risiko. XRP wartet auf den Kongress, doch ein Presale-Projekt wartet auf niemanden.

Pepeto sammelt $10,38 Millionen im Presale, während ein ehemaliger Binance-Experte das gesamte Netzwerk aufbaut

XRP braucht 60 Senatoren, ETH braucht Glamsterdam. Pepeto braucht keins von beiden, weil die erwartete Binance-Listung der einzige Katalysator ist, und der steht bereits fest.

Die Krypto News mögen Unsicherheit über jeden Chart legen, aber Pepeto baut weiter, während andere auf Bestätigung warten. Mehr als 10,38 Millionen Dollar haben Käufer gesichert, die entschieden haben, dass der Presale-Einstieg mehr zählt als das kurzfristige Marktrauschen. Ein ehemaliger Binance-Experte, der versteht, wie große Börsenlistings Aufmerksamkeit und Volumen antreiben, gehört zum Pepeto-Team. Diese Erfahrung aus erster Hand spiegelt sich in jedem Produkt, das bereits vor dem offenen Handel funktioniert.

PepetoSwap funktioniert als gebührenfreies Netzwerk, auf dem Halter Token tauschen können, ohne Rendite an Gebühren abzugeben. Der Risk Scorer prüft Wallets und Verträge, um Gefahren zu erkennen, bevor ein Käufer Kapital in eine neue Position steckt.

Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188 pro Token, und dieser Einstieg endet in dem Moment, in dem die erwartete Binance-Listung den Handel für ein größeres Publikum öffnet. SolidProof hat den Smart Contract durch eine vollständige Prüfung freigegeben und den gesamten Code vor der Eröffnung des Presales verifiziert.

Diese externe Kontrolle stellt Pepeto in eine andere Kategorie als Presale-Token, die ohne unabhängige Prüfung an den Markt gehen. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token entspricht der Zahl, die der Original Pepe Coin auf dem Weg zu $11 Milliarden trug. Käufer, die diese Verbindung erkennen, füllen jede Stufe, indem sie ihre Positionen vorzeitig ausbauen.

Die Werkzeuge sind bereits aktiv, die Prüfung ist abgeschlossen, und die erwartete Binance-Listung verwandelt Presale-Einträge in Positionen auf einer der größten Börsen der Welt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen: XRP wartet auf den Kongress, ETH wartet auf Glamsterdam. Pepeto wartet auf nichts, weil die Infrastruktur steht und die Listung kommt.

Der Mitgründer, der Pepe mit null Produkten und 420 Billionen Token auf $11 Milliarden brachte, wiederholt die Struktur jetzt mit PepetoSwap, Risk Scorer und einem SolidProof-Audit. Die Stufen füllen sich, der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Phase, und wer heute nicht einsteigt, zahlt morgen mehr. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, bevor die nächste Preisstufe greift.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die Krypto News über XRP?

XRP stieg am 21. Juli 3,25 Prozent auf $1,15, nachdem Trump der Ethik-Klausel im CLARITY Act zustimmte. Polymarket sieht die Verabschiedungschance bei 43 Prozent.

Wie steht Pepeto im aktuellen Markt?

Pepeto hat $10,38 Millionen gesichert, liefert funktionierende Produkte und trägt ein SolidProof-Audit. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details vor dem Einstieg.