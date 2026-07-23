Die beeindruckenden Polarlichter am Nachthimmel verdecken eine beunruhigende Realität. Ein aktueller Expertenbericht warnt nun, dass unsere Infrastruktur weitaus verwundbarer ist, als es die visuellen Spektakel zunächst vermuten lassen. Der geomagnetische Sturm vom Mai 2024 war ein Ereignis, das die europäische Infrastruktur einem massiven Stresstest unterzog. Ein Expertengremium hat jetzt auf einer Astronomie-Konferenz im Juli 2026 ein verheerendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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