Bahnbrechender KI-Agent rekonstruiert Eigentum für Long-Tail-Geschäfte und schwer erreichbare Gerichtsbarkeiten und ermöglich deutliche Steigerung der UBO-Abdeckung

Trulioo, eine globale Risk-Intelligence-Plattform, stellte heute den UBO Discovery Agent vor, die neueste Komponente der UBO Discovery-Funktion von Trulioo in dessen Workflow für die Geschäftsrisiken- und Know Your Business(KYB)-Verifizierung.

KI gestaltet die Betrugslandschaft um und macht es böswilligen Akteuren leichter, sich zu verstecken, und Unternehmen schwerer, diese Akteure zu fassen. Dadurch wird der bereits komplizierte Job, zu überprüfen, wem ein Unternehmen wirklich gehört, noch schwieriger.

Die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens ist eine fortlaufende, akute Herausforderung für Unternehmen: Register variieren von Land zu Land, und selbst wenn es Register gibt, erfassen sie in der Regel Shareholder und die offiziellen Direktoren (und nicht die wirklich Verantwortlichen). Die Daten sind nicht einfach nur veraltet, sie haben einen klaren Mangel: das Eigentum ändert sich und die Zeit vergeht, bevor die Eintragung erfolgt und verarbeitet wird. Daher zeigt ein Register häufig, wer ein Unternehmen vor Monaten oder Jahren besessen hat, nicht, wer jetzt sein Eigentümer ist. Zudem können länderübergreifende Eigentumsketten vollständig unterbrochen werden, sobald sie ein Land erreichen, das die entsprechenden Daten nicht weitergibt.

Bisher haben Compliance-Teams versucht, sich entweder auf eine langsame, manuelle Kombination aus Analysten und Forschungsportalen zu stützen oder auf nicht verifizierte Eigenerklärungen der Kunden.

Der UBO Discovery Agent bietet Teams eine bessere Alternative. Er erweitert die bestehende UBO Discovery-Funktion von Trulioo, die auf autoritativen Registerdaten beruht, und den proprietären Business Graph von Trulioo, dessen Grundlage der Abgleich von Eigentumseinträgen in globalen Märkten aus mehr als 15 Jahren bildet. Der Agent automatisiert die Erfassung des wirtschaftlichen Eigentums durch gesteuerte KI, die die Eigentumsverhältnisse über Gerichtsbarkeiten und fragmentierte Quellen hinweg intelligent rekonstruiert und die Lücken in Registern füllt.

Verglichen mit ausschließlich registerbasierter Forschung hat der UBO Discovery Agent die UBO-Abdeckung in frühen Bereitstellungen um 20-80 % verbessert, das heißt mindestens einen Eigentümer identifiziert. In den schwierigsten Märkten, wo die Suche nur in Registern für weit unter 5 der Unternehmen nutzbare Eigentumsdaten liefert, konnte der Agent die Abdeckung auf über 90 % anheben.

Für Kunden von Trulioo zeigt sich dies in weniger hinausgezögerten Onboarding-Fällen, geringeren Kosten pro Fall und der Fähigkeit, in Märkte wie die USA, Lateinamerika und Asien-Pazifik wo die Register am schwächsten sind zu expandieren, ohne eine neue Anbieterbeziehung oder zusätzliche Mitarbeiter zu benötigen.

"Register erfassen, wem ein Unternehmen auf dem Papier gehört. Sie spiegeln jedoch nicht wieder, wie schnell sich diese Eigentümerschaft tatsächlich ändert, und in vielen Märkten sollen sie gar keine Person nennen, sondern nur das nächste Unternehmen in der Reihe", sagte Zac Cohen, Chief Product Officer bei Trulioo. "Der UBO Discovery Agent soll in dem Moment helfen, in dem ein Register keine Antworten mehr liefert. Er ist kein allgemeines Modell, das sich auf das offene Web stützt: Er wurde mit einer auf das jeweilige Rechtssystem zugeschnittenen Logik im Hinblick auf die tatsächliche Erfassung von Eigentum entwickelt, Markt für Markt. Er ermittelt das Eigentum, so wie es ein erfahrener Analyst tun würde, aber in einem Maßstab, den kein Analystenteam erreichen kann. Und wenn er keine vertretbare Antwort finden kann, sagt er das, anstatt zu raten. Das ist der Unterschied zwischen einer Antwort, die Compliance-Teams verteidigen können, und einer, die sie schnell abgeleitet haben."

Eine der weltweit größten sozialen Handelsplattformen ist der erste Unternehmenskunde, der den UBO Discovery Agent ab Juli 2026 bereitstellen wird, und zwar in Malaysia, Vietnam und dem Vereinigten Königreich. Alle drei Märkte sind im Hinblick auf die Eigentumsforschung schwierig, und in einer Kopf-an-Kopf-Bewertung führte Trulioo in puncto Abdeckung in jedem vorrangigen Markt des Kunden. Der Agent war der ausschlaggebende Faktor: die einzige tragfähige Lösung in einem Markt und die leistungsstärkste Quelle in den anderen beiden Märkten.

Mit seiner Compliance-orientierten Architektur soll der Agent Resultate liefern, denen Behörden vertrauen können. Jede Feststellung ist auf verifizierbare Daten aus vier präzisen Quellkategorien zurückzuführen offizielle Register, kommerzielle Datenanbieter, gesetzlich vorgeschriebene Angaben und Open-Source-Intelligenz und basiert nie auf Spekulationen. Durch die Bereitstellung eines transparenten, evidenzbasierten Prüfpfads für jede Eigentumsbestimmung ermöglicht es der Agent den Teams, fortlaufend auf regulatorische Veränderungen vorbereitet zu sein.

Der UBO Discovery Agent ist die neuste Erweiterung der UBO Discovery-Funktion von Trulioo und der erste Agent in einer geplante Serie von KI-Agents, die Trulioo in seiner Plattform für Identität, Betrug und Geschäftsrisiken entwickelt. Er soll die Untersuchungsarbeit erledigen, die Compliance-Teams traditionell manuell leisten mussten.

Weitere Informationen finden Sie unter trulioo.com.

Über Trulioo

Trulioo ist die vernetzte Risk-Intelligence-Plattform für Betrug und Finanzkriminalität, der Unternehmen weltweit bei der Verifizierung von Identitäten, Prävention von Betrug und Finanzkriminalität und Verwaltung von Unternehmensrisiken vertrauen. Trulioo bietet die Verifizierung von Unternehmen und Personen auf der ganzen Welt in 195 Ländern an. Es kann mehr als 14.000 Ausweisdokumente und 700 Millionen Geschäftseinheiten verifizieren und mit über 6.000 Watchlists abgleichen. Trulioo versetzt globale Unternehmen durch Hunderte von prädiktiven Risikosignalen, Konsortiumdaten und branchenspezifischen Machine-Learning-Modellen in die Lage, Betrug zu bekämpfen und Geschäftsrisiken zu senken. Trulioo kombiniert proprietäre Technologie mit regionaler Expertise und bietet auf einer einzigen Plattform Verifizierungen und Risikoentscheidungen für jeden beliebigen Markt der Welt.

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