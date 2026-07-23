Wenn Forscher:innen Himmelskörper entdecken, lassen sich diese meist klar als Planet, Stern oder Trabant einsortieren. Eine aktuelle Beobachtung entzieht sich diesem Raster jedoch völlig und stellt bestehende Definitionen infrage. Ein wissenschaftliches Team um den Doktoranden Kevin Hoy von der chilenischen Universidad Diego Portales in Santiago hat in einem 71 Lichtjahre entfernten Sonnensystem einen außergewöhnlichen Himmelskörper identifiziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n