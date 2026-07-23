DAX bricht ein: Das sind jetzt meine Ziele!

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+99,76% p.a. mit Discount Put Optionsschein auf den DAX.

Der DAX setzt heute deutlich zurück - genau das Szenario, das nach dem Fehlausbruch über die 25.270er-Widerstandszone zu erwarten war. Alle Saisonalitäten über 5, 10, 15, 25 und 46 Jahre sowie der US-Zwischenwahljahr-Zyklus zeigen bis Ende September/Anfang Oktober klar abwärts. Ich zeige meine konkreten Kursziele auf der Unterseite und stelle einen weiteren Discount Put mit ordentlichem Puffer nach oben vor.

Außerdem: die letzten 16 freien Plätze für mein kostenloses Projekt Target 50 CFD (Start 1.8.).

?? GESCHENK: Projekt Target 50 CFD - ab 1. August kostenlos! Ziel: 50% Rendite in 6 Monaten E-Mail mit Betreff "Target 50 CFD" an: ingmar@ik-invest.de

?? Trade: DAX Discount Put - WKN: MM7UNF, Basispreis 27.000, Floor 26.500, Laufzeit bis 18.12.2026, Seitwärtsrendite über 40% auf Laufzeit bzw. fast 100% p.a.

Interessenkonflikt:

Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.



Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE000MM7UXXX