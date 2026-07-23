Mit der größten Kapitalbeschaffung in der Unternehmensgeschichte steigt das insgesamt eingeworbene Kapital auf über 75 Milliarden US-Dollar

Francisco Partners ("FP"), eine führende globale Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit Technologieunternehmen spezialisiert hat, hat heute den Abschluss von Kapitalzusagen in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar für ihren Flaggschiff-Fonds Francisco Partners VIII, L.P. und ihren Mittelstandsfonds Francisco Partners Agility IV, L.P. bekannt gegeben. Damit hat FP die ursprünglich gesteckten Ziele von 14,0 Milliarden US-Dollar bzw. 3,5 Milliarden US-Dollar übertroffen. Dieser Meilenstein baut auf der langjährigen Erfolgsgeschichte von Francisco Partners auf und wird durch die Tatsache unterstrichen, dass das Unternehmen als einziges in jedem der letzten sechs HEC-Dow Jones Large Buyout Performance Rankings* unter den Top-3-Performern rangierte.*

"In unserem Geschäft gründet langfristiger Erfolg auf dem Aufbau von Beziehungen, die auf jahrelangem Vertrauen und Zusammenarbeit basieren", so Dipanjan ("DJ") Deb, Mitbegründer und CEO von Francisco Partners. "Wir möchten uns bei unseren Investoren für ihre Unterstützung bedanken, ebenso wie bei unseren Managementteams für ihr Engagement und ihre Leistung, bei unseren Freunden und Partnern im gesamten Technologie-Ökosystem, bei unseren Kreditgebern und Banken für ihre Partnerschaft sowie beim Team von FP für sein Streben nach Exzellenz."

FP hat Partnerschaften mit institutionellen Anlegern aus aller Welt geschlossen, einschließlich einer breit gefächerten Gruppe von staatlichen und betrieblichen Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Stiftungen, Stiftungsfonds, privaten Vermögensverwaltern und Family Offices. Die kombinierten Abschlüsse sind die größte Kapitalbeschaffung in der 27-jährigen Geschichte von FP und steigern das insgesamt beschaffte Kapital des Unternehmens auf über 75 Milliarden US-Dollar.

"Der Abschluss dieser Fonds in einem der anspruchsvollsten Fundraising-Umfelder der letzten Jahre spiegelt das Vertrauen der Kommanditisten in unser Investmentteam und die Stärke und Belastbarkeit der Beziehungen wider, die Francisco Partners im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut hat", so Andrew Brown, Global Head of Investor Relations bei Francisco Partners. "Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer langjährigen Investoren und freuen uns sehr, einige neue institutionelle Partner aus aller Welt begrüßen zu dürfen."

Seit der Unternehmensgründung hat Francisco Partners in mehr als 500 Technologieunternehmen investiert. Die kürzlich aufgelegten Fonds werden die lange Tradition von Francisco Partners weiterschreiben, mit Gründern, Managementteams und Unternehmenspartnern zusammenzuarbeiten, um marktführende Technologieunternehmen aufzubauen, die wichtige Branchen und die digitale Transformation überall auf der Welt unterstützen.

Das FP-Investmentteam ist in speziellen Teams für einzelne Endmärkte organisiert, wodurch das Unternehmen fundierte Expertise in der gesamten Technologielandschaft aufbauen und Unternehmen identifizieren kann, deren Produkte und Dienstleistungen den Kunden einen echten Mehrwert bieten. Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass sich sein Investmentansatz durch diesen branchenorientierten Ansatz nach wie vor von anderen unterscheidet, insbesondere in Zeiten des Umbruchs und rascher Innovationen.

"Wir gehen davon aus, an der Schwelle zu einer besonders dynamischen Phase für Technologieinvestitionen zu stehen. Die rasante Entwicklung von KI birgt einerseits potenzielle Risiken, bietet aber auch echte Chancen für Unternehmen, die ihr Potenzial nutzen können, um bessere Produkte zu entwickeln, die Produktivität zu steigern und ihren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten", fügte Deb hinzu. "KI-Innovationen vollziehen sich in einem außergewöhnlichen Tempo, aber wir denken, dass vor allem die Unternehmen von solchen disruptiven Phasen profitieren, die neue Technologien so einsetzen können, dass sie ihren Kunden dabei helfen, bessere Geschäftsmodelle zu entwickeln."

Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater des Fonds.

Über Francisco Partners

Francisco Partners ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit Technologieunternehmen und technologiebasierten Unternehmen spezialisiert hat. Seit der Unternehmensgründung vor über 25 Jahren hat Francisco Partners in mehr als 500 Technologieunternehmen investiert, womit es zu den aktivsten und am längsten aktiven Investoren in der Technologiebranche zählt. Mit einem bislang aufgebrachten Kapital in Höhe von über 75 Milliarden US-Dollar investiert das Unternehmen in vielversprechende Unternehmen, denen es mit seinem fundierten Branchenwissen und seiner operativen Expertise dabei helfen kann, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen zu Francisco Partners erhalten Sie unter www.franciscopartners.com.

*Pressemitteilung: Francisco Partners zum sechsten Mal in Folge unter den Top Drei des HEC Paris-Dow Jones Annual Global Large Buyout Performance Rankings

https://www.franciscopartners.com/media/francisco-partners-ranks-in-top-three-of-the-hec-paris-dow-jones-annual-global-large-buyout-performance-ranking-for-sixth-consecutive-year.

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