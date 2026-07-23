Ein erfahrener Manager aus dem Bereich Vermögensverwaltung wird die Bereiche weltweiter Vertrieb, Kundenbetreuung und Marketing leiten, während Boyd Watterson Global seine globale Plattform für alternative Anlagen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und Anleihestrategien weiter ausbaut.

Boyd Watterson Global gab heute die Ernennung von John Creswell zum Global Chief Client Officer bekannt, einer neu geschaffenen Führungsposition, die das Streben nach Wachstum und die Entwicklung zu einer weltweit führenden Plattform für alternative Anlagen widerspiegelt.

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John Creswell has joined Boyd Watterson Global as Global Chief Client Officer, a newly created role overseeing global sales, client engagement and marketing across the U.S., Europe and APAC.

In dieser Position wird Creswell den weltweiten Vertrieb, die Kundenbetreuung und die Marketingaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum leiten. Dabei wird er Investoren den Zugang zum Unternehmen erleichtern und gleichzeitig die Beziehungen zu institutionellen und privaten Kapitalpartnern weltweit pflegen. John wird zwar in Chicago ansässig sein, jedoch einen Großteil seiner Zeit am Hauptsitz des Unternehmens in Cleveland sowie in wichtigen Niederlassungen weltweit verbringen.

Creswell kommt von Trez Capital, wo er als Executive Managing Director tätig war und die globale Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens leitete. Er war verantwortlich für die Kapitalbeschaffung, die Betreuung von Investoren, die Produktstrategie, das Marketing und die Analyse. Während seiner Tätigkeit dort brachte das Unternehmen mehrere Anlageprodukte auf den Markt und beschaffte mehr als $1 Milliarde an privatem Kapital in den Bereichen Immobilienkredite und -beteiligungen.

Vor seiner Tätigkeit bei Trez Capital war Creswell mehr als ein Jahrzehnt bei Duff Phelps Investment Management tätig, wo er die Bereiche globaler Vertrieb, operatives Geschäft und Unternehmensstrategie leitete. Davor hatte er Führungspositionen bei BNP Paribas Investment Partners und Nuveen Investments inne. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers und war anschließend als Unternehmensberater bei Ernst Young tätig.

"Unsere Vision ist klar eine Kultur, ein Unternehmen, das weltweit tätig ist, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten", sagte Brian Gevry, Chairman and Chief Executive von Boyd Watterson. "Die Ernennung von John stellt den nächsten Schritt in dieser Entwicklung dar. Während wir die Stärken von Boyd Watterson und Amber Infrastructure weiter bündeln, wird John dazu beitragen, dass unsere Kunden nahtlos auf die gesamte Bandbreite unserer Kompetenzen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Fremdkapital und festverzinsliche Wertpapiere zugreifen können, und gleichzeitig unser weiteres Wachstum unterstützen."

Die Ernennung erfolgt während Boyd Watterson Global seine globale Präsenz weiter ausbaut und neue Anlagelösungen auf seiner Plattform einführt. Nach dem strategischen Zusammenschluss von Boyd Watterson und Amber Infrastructur hat das Unternehmen die Nutzerfreundlichkeit verbessert und den Zugang zu Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen erweitert. Creswell's Erfahrung beim Aufbau globaler Vertriebsorganisationen wird dazu beitragen, die einzigartige Plattform des Unternehmens neuen Anlegern und Märkten auf der ganzen Welt vorzustellen.

"Es gab noch nie einen spannenderen Zeitpunkt, um bei Boyd Watterson einzusteigen", sagte Creswell. "Die Kanzlei hat eine einzigartige, differenzierte Plattform mit enormer Dynamik, außergewöhnlichen Talenten und einer vielversprechenden Pipeline an zukünftigen Projekten aufgebaut."

Über Boyd Watterson Global

Die Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd Watterson Global") ist eine weltweit tätige, diversifizierte Vermögensverwaltungsplattform mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund $39,1 Milliarden in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere. Das Unternehmen entstand durch den strategischen Zusammenschluss von Boyd Watterson Asset Management, LLC und Amber Infrastructure Limited im Rahmen von Boyd Watterson Global. Die operativen Tochtergesellschaften des Unternehmens beschäftigen mehr als 300 Mitarbeiter in elf US-amerikanischen Städten und zwölf Ländern. Boyd Watterson Global hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio. Das Unternehmen betreut institutionelle und private Anleger weltweit über separat verwaltete Konten und eine Reihe von Investmentfonds. Weitere Informationen finden Sie unter: www.boydwatterson.com.

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