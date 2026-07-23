In den USA steht Angehörigen des Militärs die KI-Plattform Ask Sage zur Verfügung, für die ein Jahresbudget von 100 Millionen Token angeschafft wurde. Doch das war nach wenigen Wochen aufgebraucht -Â woran das Militär nicht ganz unschuldig ist. Der Tokenmaxxing-Trend, also die exzessive Nutzung von KI-Token als Nachweis von angeblich effizientem Arbeiten, schien eigentlich schon wieder am Abflauen zu sein. Viele Tech-Firmen haben der KI-Verschwendung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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