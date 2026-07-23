BÖRSE HEUTE: Trumps Kriegsdrohungen belasten die Märkte. Die Wall Street rutscht ins Minus

Die Börse aktuell zeigt sich deutlich schwächer. Ein breiter Ausverkauf an der Wall Street belastet nahezu alle wichtigen Aktienindizes. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen von Alphabet und Tesla reagieren Anleger enttäuscht und nehmen Gewinne mit. Gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie steigende Ölpreise die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Auch robuste US-Konjunkturdaten beeinflussen die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank.

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