mimik hat heute die mimOE Embedded Edition vorgestellt, ein Paket bestehend aus der Agentix-Betriebsmaschine und einer Reihe speziell entwickelter Tools für die Serie AMD Ryzen AI Embedded X100 den neuesten Prozessor einer Produktfamilie, die für physische KI, autonome Systeme und industrielle Automatisierung konzipiert ist. Die mimOE Embedded Edition steht ab heute zum Download bereit und bietet OEMs, Tier-1-Zulieferern, Systemintegratoren und Agentenentwicklern den Weg zur Operationalisierung von Agentix-Native-Systemen (auch bekannt als agentenbasierte KI), in denen autonome Agenten direkt auf Geräten Schlussfolgerungen ziehen, sich koordinieren und handeln können vom Proof-of-Concept bis hin zum skalierten Betrieb mit hoher Zuverlässigkeit.

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Agentic AI operations are both CPU and GPU bound. Enterprises can now scale with certainty.

Generative KI konzentriert sich bisher auf die GPU. Agentix-Native-Systeme müssen die Arbeit verteilen. In einem von mimik erfassten realen Multi-Agenten-Workflow entfielen mehr als 80 Prozent der Vorgänge auf die CPU: Erkennung, Zusammenarbeit zwischen Agenten, Sicherheit, Datenübertragung, Routing und Lebenszyklusmanagement. Weniger als 20 Prozent entfielen auf die Modellinferenz auf der GPU.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Speichereffizienz. mimOE lädt gemeinsam genutzte Modelle einmalig und greift agenten- und mandantenübergreifend darauf zu, sodass Multi-Tenant-Workloads, die bei herkömmlicher Bereitstellung den Speicherplatz aktueller Geräte übersteigen, problemlos auf einem Prozessor der X100-Serie Platz finden: mehr Agenten und mehr Mandanten pro Gerät, ohne zusätzliche Hardware.

Die mimOE Embedded Edition bietet Multi-Agenten-Koordination, Zero-Trust-Sicherheit, dynamische Dienstermittlung, fortgesetzten Betrieb bei Netzwerkstörungen sowie Multi-Cloud-Integration entsprechend den Workflow-Anforderungen und der Wahl des Betreibers allesamt Eigenschaften der Engine selbst und keine kundenspezifische Integration.

Die Vorteile für OEMs und Tier-1-Zulieferer sind Design-Wins, die bis in die Serienproduktion gelangen, anstatt bereits beim PoC ins Stocken zu geraten. Für Systemintegratoren bedeutet dies eine wiederholbare Bereitstellung über verschiedene Programme hinweg. Für Unternehmen bedeutet dies skalierbare, Agentix-native Abläufe mit der Gewissheit, dass sie auf bereits vorhandener Rechenleistung basieren. Für Entwickler bedeutet dies eine einheitliche agentenbasierte Betriebsumgebung vom Endgerät bis zur Cloud.

"Die Branche hat die Intelligenz gelöst. Die Operationalisierung ist jedoch noch nicht gelöst, und die Tools, die wir heute in der Cloud nutzen, passen nicht zu Agentix-Native-Systemen. Das sind lebendige Systeme, die sich von Natur aus anders verhalten; man kann ihnen keine bestehenden Tools einfach aufzwingen", sagte Sam Armani, Senior Vice President of Business Development bei mimik. "Deshalb sind mimOE und die dazugehörigen Tools speziell für das Agentix-Zeitalter entwickelt worden. Wir nutzen sie selbst täglich; so können wir schnell vorankommen und bei unserer Skalierung flexibel bleiben."

"Agentenbasierte KI verlagert die Rechenlast hin zu Workloads, die CPU, GPU und NPU gemeinsam nutzen. Das AMD-Ryzen-AI-Embedded-Portfolio wurde für diese Ausgewogenheit entwickelt, und da mimiks mimOE auf der Plattform läuft, können unsere Kunden mehr Agenten auf demselben Gerät ausführen und pro Bereitstellung mehr ihrer eigenen Kunden bedienen, wodurch sie schneller vom Design-In zur Produktion von Agentix-nativen Bereitstellungen übergehen", sagte Yousef Khalilollahi, Corporate Vice President und General Manager bei AMD.

Die mimOE Embedded Edition und die Agentix-Benchmarking-Tools sind Teil des Agentix-Native-Toolset von mimik. Laden Sie das Benchmarking-Tool für den Prozessor der AMD X100-Serie unter (https://www.mimik.com/mimoe-studio-features/benchmark) herunter. Wählen Sie den für Ihren jeweiligen Workflow geeigneten KI-Modelltyp und starten Sie noch heute mit dem Einsatz von Agentix-Native-Systemen. Die drei technischen Studien, die dieser Ankündigung zugrunde liegen, finden Sie hier (https://www.mimik.com/agentix-compute-benchmarking). Kontaktieren Sie uns für eine Demo oder bei weiteren Fragen (https://www.mimik.com/contact-us).

Über mimik

mimik ist ein Agentix-Native-Unternehmen und ein Pionier im Bereich "Device-First Continuum AI and Compute". Die Softwareplattform von mimik ist die Betriebsengine, mit der Unternehmen und Entwickler Agentix-Native-Systeme sicher, vollkommen flexibel und nach ihren eigenen Vorgaben skalieren können. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Chipherstellern, Geräte-OEMs, Cloud-Anbietern und Systemintegratoren zusammen und kooperiert eng mit ihnen, um eine schnelle und skalierte Bereitstellung von KI für Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Gesundheitswesen, Transport, Einzelhandel, Smart Buildings und im weiteren Sinne der physischen KI zu ermöglichen. Das Ergebnis ist geschäftliche Effizienz in mehreren Dimensionen.

mimOE, Agentix Operating Engine sowie Device-First Continuum AI Compute sind Marken von mimik Technology Inc. AMD, das AMD-Pfeil-Logo, Ryzen und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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