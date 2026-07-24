Bitcoin Prognose im Juli 2026: Warum die Fed-Sitzung über den nächsten BTC-Schub entscheidet

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Bitcoin hat sich um elf Prozent vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar erholt und notiert bei rund 65.800 Dollar. Die US-Inflation fiel im Juni überraschend auf 3,5 Prozent, Spot-ETFs beendeten die längste Abflussserie seit Produktstart, und Wale kauften 270.000 BTC nahe dem Tiefpunkt. Die Fed-Sitzung am 28. Juli gilt als das Event, das den BTC-Kurs für den Rest des Jahres formen wird. BTC liegt 48 Prozent unter dem Allzeithoch und braucht für jede Verdopplung gewaltige Zuflüsse. Wer nach dem größten Hebel sucht, muss verstehen, wo der Markt den Preis noch nicht gesetzt hat.

Bitcoin Prognose zwischen CPI-Wende und Fed-Entscheidung am 28. Juli

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni endete mit über 20 Prozent Verlust, dem stärksten Einbruch seit dem Bärenmarkt 2022. Die Verbraucherpreise fielen auf 3,5 Prozent, der Markt hatte mit 3,8 Prozent gerechnet. Der Kurssprung auf 65.000 Dollar folgte unmittelbar auf diese Inflationsdaten.

Die Spot-ETFs beendeten nach acht Wochen ihre Abflussserie, wie Bloomberg meldete. In der zweiten Juliwoche flossen 75,7 Millionen Dollar in die Fonds. Die Jahresbilanz bleibt mit minus 5,2 Milliarden Dollar im negativen Bereich. Wale kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe der 59.000-Dollar-Marke.

Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Jahresende, CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000, wie wallstreet-online berichtete. Die Fed unter Kevin Warsh trifft sich am 28. Juli, und bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht BTC massive Zuflüsse für jede Verdopplung. Wer den größten prozentualen Hebel sucht, findet ihn dort, wo der Markt den Preis noch nicht festgelegt hat.

Pepeto: Presale-Börse sammelt 10,38 Millionen Dollar vor der erwarteten Binance-Listung

Die aktuelle Marktlage zeigt klar, dass BTC bei einer Bewertung über einer Billion Dollar prozentual begrenzt bleibt und massive Zuflüsse für jeden Anstieg braucht. Projekte im Presale-Stadium bieten strukturell mehr Raum, weil erst die Listung an einer Börse den endgültigen öffentlichen Preis definiert.

Pepeto gehört zu den am stärksten beobachteten Presale-Projekten am Kryptomarkt in diesem Zyklus. Die Börse, die vom selben Pepe-Mitgründer aufgebaut wurde, soll nach dem Ende des Presales auf Binance gelistet werden und aktuellen Haltern einen Vorsprung verschaffen, den der offene Markt nicht bieten kann. Das Projekt geht auch auf weiteren Handelsplattformen live und wird damit zum Einstieg für Trader, die in diesem Zyklus nach Gelegenheiten suchen. Pepeto ist im Presale für 0,000000188 Dollar verfügbar, eine Marke, die sich mit dem Beginn der Listung in das Renditepotenzial für heutige Käufer verwandelt.

Der Einstieg zum Presale-Preis verschafft eine Position, die Analysten mit den Renditen des ursprünglichen PEPE-Coins vergleichen, der ohne ein funktionierendes Produkt entstand und Milliarden erreichte. Sobald die erwartete Binance-Listung den öffentlichen Preis festlegt, halten Presale-Wallets den Abstand zwischen Kaufpreis und Eröffnungskurs.

Im Kern ist Pepeto eine Krypto-Börse, die PepetoSwap und einen Risikoscanner unter einer Plattform vereint und zwei zentrale Werkzeuge bietet. Dieses Konzept erlaubt es Tradern, Token ohne Gebühren zu tauschen und Projekte auf Risiken zu prüfen, bevor sie ihr Kapital einsetzen. PepetoSwap wickelt Token-Swaps ohne Transaktionskosten ab, und der Risikoscanner bewertet die Vertragssicherheit und erkennt Bedrohungen vor dem Einstieg. Das Angebot von 420 Billionen Token entspricht dem des PEPE-Coins und wiederholt eine bekannte Struktur.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft und verifiziert, sodass die Vertragssicherheit als bestätigt gilt. Die offizielle Pepeto-Website zieht Kapital von Wallets an, die echte Produkte hinter dem Preis suchen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale bestätigen, dass informiertes Kapital diese Struktur erkannt hat.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bestätigt steigende Kaufkraft, während Wale und ETFs frisches Kapital in den Markt bringen. Der aktuelle Presale-Preis bietet das Renditepotenzial, das frühe Bitcoin-Käufer nach einer Listung erlebt haben. Ein Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents bedeutet, dass eine moderate Listungsbewertung den Wert vervielfachen könnte. Pepeto liefert verifizierte Werkzeuge und eine erwartete Binance-Listung als Struktur hinter diesem Renditepotenzial. Wer heute zum Presale-Preis kauft, positioniert sich vor dem Zeitpunkt, an dem der öffentliche Markt den Preis bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC notiert bei 65.800 Dollar nach elf Prozent Erholung vom 21-Monats-Tief. Die Inflation fiel auf 3,5 Prozent, Spot-ETFs verzeichnen Zuflüsse, und die Fed-Sitzung am 28. Juli gilt als nächster Wegweiser.

Warum beobachten Trader Pepeto in diesem Zyklus?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar gesammelt und bietet mit PepetoSwap gebührenfreien Handel sowie einen Risikoscanner. Die erwartete Binance-Listung zieht Wallets an, die das Renditepotenzial vor der Listung suchen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.