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Bitcoin kletterte am 22. Juli über 66.000 Dollar und erreichte damit das höchste Niveau seit mehr als einem Monat, angetrieben von regulatorischem Optimismus. Die Einigung auf den CLARITY Act im Weißen Haus erhöht die Chancen auf eine Verabschiedung vor der Sommerpause. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten erstmals seit April fünf Tage in Folge Zuflüsse von 727 Millionen Dollar. Gleichzeitig kauften Whale-Wallets 270.000 BTC nahe dem Julitief, und der Fear and Greed Index steht bei 28. Diese Divergenz zwischen steigendem Kurs und tiefer Angst ist das zentrale Thema der aktuellen Krypto News, und die US-Inflation fiel auf 3,5 Prozent. Dieser Artikel zeigt, wohin Kapital in dieser entscheidenden Phase fließt.

Krypto News: CLARITY Act, ETF-Wende und 270.000 BTC in Whale-Händen

Bitcoin handelt am 22. Juli bei rund 66.000 Dollar und markiert das stärkste Fünfwochenhoch des Jahres. Das Weiße Haus einigte sich laut Jerusalem Post auf den Wortlaut des CLARITY Act, der die Zuständigkeit zwischen SEC und CFTC für digitale Vermögenswerte regeln soll. Dieser Fortschritt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Entwurf den Senat vor der Sommerpause erreicht. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut CoinDesk fünf Tage in Folge Nettomittelzuflüsse von insgesamt 727 Millionen Dollar, wobei BlackRocks IBIT den größten Einzelanteil führte und der Gesamtbestand auf rund 79 Milliarden Dollar stieg.

Der Juni war mit 4,5 Milliarden Dollar an Abflüssen der schlimmste ETF-Monat seit dem Produktstart der Spot-Fonds im Januar 2024, was die Dramatik der aktuellen Wende unterstreicht. Die US-Inflation sank überraschend auf 3,5 Prozent und lag deutlich unter den erwarteten 3,8 Prozent, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung von 28,9 auf 17,6 Prozent drückte und Short-Liquidationen von mehreren hundert Millionen Dollar auslöste. Whale-Wallets kauften in derselben Phase 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt bei 57.950 Dollar, und BTC erholte sich von diesem Tief in nur zwei Wochen auf über 65.000 Dollar, was die schnellste Rallye des Jahres darstellt. Trader sehen den nächsten Widerstand bei 67.400 Dollar, und ein Ausbruch über 68.000 Dollar könnte weitere fünf bis sechs Prozent freisetzen. Spannungen zwischen den USA und dem Iran begrenzen die Risikobereitschaft, weil mögliche Störungen der Öllieferwege die Märkte belasten. Während BTC auf weitere institutionelle Zuflüsse wartet, füllen sich im Hintergrund Projekte mit fertigen Produkten und bevorstehenden Listungen.

Pepeto füllt den Presale während der Marktangst, während die erwartete Binance-Listung näher rückt

Bitcoin braucht institutionelle Zuflüsse und regulatorische Klarheit für die nächste Etappe, doch ein Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während ETFs Milliarden verloren. Die Wallets, die in genau dieser Angstphase gekauft haben, warten nicht auf Bestätigung, sie haben sich längst positioniert und warten.

Die erwartete Binance-Listung rückt näher, und Pepeto, aufgebaut von einem ehemaligen Binance-Experten, hat dieses Kapital gesichert, während der Rest des Marktes Abflüsse beobachtete. Die Wallets, die in dieser Zeit Kapital in Pepeto gaben, handelten nicht auf Vermutung, denn die Werkzeuge hinter dem Token waren bereits live und die bisherigen Presale-Runden bestätigten die echte Nachfrage.

PepetoSwap ist ein gebührenfreies Netzwerk für den Tausch von Token, ohne die Kosten, die auf jeder anderen Plattform die Ergebnisse schmälern. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über verschiedene Blockchains ohne Gebühren und Wartezeiten. Beide Produkte sind heute live und funktionsfähig, nicht auf einer Liste von Dingen, die erst nach dem Launch kommen.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar bei 420 Billionen Token, und dieser Preis existiert nur bis zur Listung. SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und gibt den Teilnehmern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung über die vollständige Token-Struktur. Sobald die Listung live geht, existiert dieser Presale-Preis nicht mehr, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten für jeden, der vorher handeln will.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt, der sich zwischen institutionellen Zuflüssen und tiefer Angst spaltet. Bitcoin braucht Zeit, die ein Presale nicht braucht. 10,38 Millionen Dollar während der härtesten Phase des Jahres sind das klarste Signal, dass informierte Wallets den Abstand zwischen Presale-Preis und Listungskurs bereits für sich nutzen. Wer nach der Binance-Listung einsteigt, hat den Einstieg verpasst, der die frühen Wallets von allen anderen trennt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto-Schlagzeilen im Juli 2026?

Bitcoin durchbrach 66.000 Dollar nach der Einigung auf den CLARITY Act und fünf Tagen mit ETF-Zuflüssen von 727 Millionen Dollar. Whale-Wallets kauften 270.000 BTC nahe dem Julitief, und die US-Inflation fiel auf 3,5 Prozent.

Was macht den Pepeto-Presale besonders?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar gesichert, während ein gebührenfreies Swap-Netzwerk und eine Cross-Chain-Bridge bereits funktionieren und eine erwartete Binance-Listung näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten.