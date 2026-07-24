SOLANA News: Alpenglow-Vorbereitung startet auf dem Mainnet - warum der Kurs trotzdem bei 78 Dollar feststeckt

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Solana hat am 21. Juli mit der Registrierung von BLS-Schlüsseln auf dem Mainnet begonnen, der erste konkrete Schritt zur Alpenglow-Aktivierung. Das Upgrade senkt die Transaktionsendgültigkeit von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden. Im zweiten Quartal verarbeitete Solana tokenisierte Vermögenswerte im Wert von 5,77 Milliarden Dollar, ein neues Allzeithoch. SOL handelt trotz dieses Wachstums bei 78 Dollar, bleibt unter dem 100-Tage-EMA und zeigt keine Anzeichen eines schnellen Ausbruchs. Die Lücke zwischen Netzwerkadoption und Kursperformance ist die größte Geschichte in den SOLANA News im Moment, und sie wirft eine Frage auf, die SOL-Halter nicht gerne hören.

SOLANA News: Alpenglow geht in die Mainnet-Phase und tokenisierte Vermögenswerte erreichen Rekordwerte

Solana hat am 21. Juli BLS Public Keys auf dem Mainnet aktiviert, wie TronWeekly unter Berufung auf SolanaFloor berichtete. Alpenglow ersetzt Proof of History und Tower BFT durch Votor und Rotor, mit dem Ziel, die Transaktionsendgültigkeit von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden zu senken. Der Community-Testcluster läuft seit dem 11. Mai reibungslos mit Dutzenden externer Validatoren, wie Tatum dokumentierte. Agave v4.2 ist für den 17. August geplant, und falls die Testnet-Meilensteine wie geplant verlaufen, könnte die Mainnet-Migration im späten September oder Oktober 2026 starten.

Im zweiten Quartal verarbeitete Solana 5,77 Milliarden Dollar an tokenisierten Vermögenswerten, ein Quartalsrekord, der die 775 Millionen aus dem zweiten Halbjahr 2025 um das Siebenfache übertrifft. Tokenisierte Aktien allein erreichten 4,8 Milliarden Dollar, das Vierfache des ersten Quartals. 500 Millionen Dollar in USDC wurden auf Solana geprägt, und über 300.000 Adressen halten tokenisierte Vermögenswerte auf dem Netzwerk.

SOL handelt bei 78 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 45 Milliarden Dollar, 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar. Analysten sehen 100 bis 150 Dollar als möglich bis Jahresende, falls der Markt dreht und Alpenglow planmäßig kommt, doch selbst im besten Fall wäre das ein 2x vom aktuellen Kurs. Das Netzwerk wächst schneller als der Kurs, und diese Divergenz zeigt, dass ein Upgrade allein keinen schnellen Einstieg mit hohem Renditepotenzial bietet. Das tut gerade etwas anderes.

Pepeto-Marktplatz sammelt über $10,38 Mio. im Presale, während Cross-Chain-Bridge und Risk-Tools Käufer anziehen

SOL sitzt bei 78 Dollar, 74 Prozent unter dem Allzeithoch, und braucht ein Upgrade, das frühestens im Herbst kommt, um den Kurs zu bewegen. Pepeto sitzt im Presale und braucht nur ein einziges Listing, und genau das steht bevor.

Das Projekt wurde von einem Pepe-Mitgründer gestartet, der bereits gezeigt hat, was passiert, wenn 420 Billionen Token auf Meme-Antrieb treffen, denn der originale Pepe Coin erreichte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt. Pepeto geht weiter, weil die Tools bereits funktionieren. Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht es Haltern, Token zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne auf einer einzigen Chain festzusitzen, und der Risk Scorer prüft jeden Token vor einem Trade, damit Käufer die Fallen vermeiden, die auf anderen Plattformen Wallets leeren.

Der Presale hat über $10,38 Mio. gesammelt, und diese Zahl steigt weiter, weil die Mathematik hinter dem Listing-Volumen auf einen so niedrigen Preis die Art von Gelegenheit darstellt, die jeder Zyklus sucht, aber selten so früh findet. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start vollständig geprüft und verifiziert, sodass Vertrauen kein Fragezeichen ist. Beim Presale-Preis von $0,000000188 entsteht das Renditepotenzial aus dem Abstand zwischen diesem Einstieg und dem Kurs, den ein Binance-Listing nach Handelsbeginn mit sich bringt. Das erwartete Binance-Listing ist der Katalysator, auf den die Wallets im Presale bereits setzen.

Die offizielle Pepeto-Website erklärt jede Presale-Phase und den vollständigen Zeitplan für das Listing. Wallets, die diesen Einstieg gefunden haben, sind diejenigen, die positioniert sind, wenn der Handel beginnt. Das Tempo neuer Wallets zeigt, dass sich eine Community formiert, bevor die breite Aufmerksamkeit einsetzt. Der Presale ist der Ausgangspunkt, bevor diese Preisstufe endgültig schließt.

Fazit

Die SOLANA News deuten auf langfristiges Infrastrukturwachstum hin, doch der Mitgründer hinter Pepeto hat bereits bewiesen, was dieses Modell leisten kann. Der originale Pepe Coin erreichte 11 Milliarden Dollar mit denselben 420 Billionen Token und null Produkten, und bei Pepeto steht diesmal ein funktionierender Marktplatz dahinter. Das Renditepotenzial ergibt sich aus dem niedrigen Presale-Preis und dem erwarteten Kursanstieg nach dem Binance-Listing. Der Presale zeigt, dass erfahrene Wallets diese Rechnung bereits gemacht haben, und wer jetzt einsteigt, positioniert sich dort, wo in jedem Zyklus die größten Kursvervielfachungen entstanden sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten SOLANA News im Juli 2026?

Solana hat die BLS-Schlüsselregistrierung auf dem Mainnet aktiviert, den ersten Schritt zur Alpenglow-Aktivierung mit 150 Millisekunden Transaktionsendgültigkeit.

Warum kaufen Anleger den Pepeto Presale statt Solana?

Das Renditepotenzial ergibt sich aus dem niedrigen Presale-Preis und dem erwarteten Kursanstieg nach einem Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Presale-Details.