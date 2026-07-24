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Bitcoin notiert am 22. Juli 2026 bei 65.800 $ und steht damit 47 % unter seinem Allzeithoch von 126.000 $. Standard Chartered bekräftigt ein Jahresendziel von 100.000 $, was einen Anstieg von 56 % vom aktuellen Kurs erfordern würde. Gleichzeitig zeigen ETF-Abflüsse von über 4 Mrd. $ in 30 Tagen, dass institutionelle Investoren weiterhin Bestände abbauen. Der Fear and Greed Index bei 26 Punkten signalisiert anhaltende Angst unter den Marktteilnehmern. Genau in solchen Phasen entstehen die Einstiege, die im Rückblick als offensichtlich gelten. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Bitcoin Prognose anhand der neuesten Daten und zeigt, wo sich abseits von BTC Chancen mit einem anderen Risikoprofil ergeben.

Bitcoin Prognose zwischen 100.000-$-Ziel und Seitwärtsmarkt

Standard Chartered hat in der dritten Juliwoche das Jahresendziel von 100.000 $ für BTC erneut bestätigt. Geoff Kendrick, Leiter für digitale Vermögenswerte bei der Bank, bezeichnete die jüngsten Verkäufe durch Strategy als reines Marktgeräusch und nicht als fundamentales Signal. Strategy hatte unter Michael Saylor jahrelang Bitcoin als Firmenreserve aufgebaut und kürzlich einen Teil der Bestände am Markt verkauft, was den Kurs kurzfristig unter Druck setzte und Anleger auf beiden Seiten verunsicherte.

Der Fear and Greed Index laut CoinStats zeigt 26 Punkte und deutet auf anhaltende Zurückhaltung hin. Die ETF-Abflüsse lagen in 30 Tagen bei über 4,13 Mrd. $, obwohl einzelne Handelstage leichte Zuflüsse verzeichneten. Standard Chartered sieht in den Verkäufen ein Kommunikationsproblem, keine Bilanzschwäche. Citi hat dagegen sein Kursziel gesenkt und steigende ETF-Zuflüsse vollständig aus dem Prognosemodell gestrichen. Laut Motley Fool bleibt ein Seitwärtsmarkt das wahrscheinlichste Szenario für den Rest des Jahres 2026, wobei auch längere Durststrecken nicht ausgeschlossen sind.

Polymarket-Wetten sehen den Jahresschlusskurs zwischen 70.000 und 75.000 $, deutlich unter dem Ziel der Bank. BTC muss den Widerstand bei 66.000 $ nachhaltig überwinden, um die kurzfristige Erholung zu bestätigen und Anschlusskäufe auszulösen. Wenn eine Großbank bei 56 % Lücke eine Gelegenheit sieht, stellt sich die Frage, wo Anleger Eintrittspunkte mit noch größerem Hebel finden.

Pepeto: Presale-Einstieg mit funktionierenden Tools vor dem Listing

Standard Chartered hält 56 % Kursanstieg für realistisch, doch der Abstand zwischen einem Presale-Preis und einem Börsenlisting kann ein Vielfaches davon betragen. Pepeto befindet sich in genau dieser Phase und hat vor dem Handelsstart bereits funktionierende Werkzeuge geliefert, die das Projekt von reinen Versprechen unterscheiden.

Pepeto ist eine Meme-Token-Handelsplattform, die von einem Pepe-Mitgründer entwickelt wurde und Haltern Zugang zu funktionierenden Trading-Tools gibt, die für die weltweit mehr als 500 Millionen Kryptohalter konzipiert sind. Mit PepetoSwap bietet das Projekt eine gebührenfreie Börse, auf der Nutzer handeln können, ohne die Kosten zu zahlen, die auf anderen Plattformen die Erträge bei jedem einzelnen Trade schmälern.

PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge arbeiten als aufeinander abgestimmte Werkzeuge zusammen und bilden ein vollständiges Handelssystem für verschiedene Blockchains. Wenn ein Halter Token zwischen Ethereum und der BNB Chain bewegen möchte, übernimmt die Bridge den Transfer, während PepetoSwap auf der anderen Seite den besten verfügbaren Kurs findet.

Der Presale hat bereits 10,38 Mio. $ von Wallets eingesammelt, die das Ergebnis kalkuliert haben, bevor die breite Masse auf das Projekt aufmerksam wurde. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage einer unabhängigen Sicherheitsprüfung standgehalten hat. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt, und ein erwartetes Binance-Listing könnte den Kurs innerhalb weniger Tage nach dem Handelsstart neu bewerten. Über die offizielle Pepeto-Website treten stündlich neue Halter in den Presale ein.

Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,000000188 $, und da der Listingpreis über dem Presale-Preis liegen wird, ergibt sich daraus ein Renditepotenzial, das bei etablierten Coins nicht mehr erreichbar ist. Pepeto wurde von einem Pepe-Mitgründer aufgebaut und hat funktionierende Tools geliefert, während viele andere Projekte im Meme-Bereich bei reinen Versprechen geblieben sind. Wer heute einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing ihn endgültig ablöst.

Fazit

56 % Abstand zum 100.000-$-Ziel klingt nach Gelegenheit, doch der eigentliche Hebel liegt dort, wo die Preisbildung noch vor dem Listing steht. Im letzten Zyklus erzielten die Wallets die höchsten Renditen, die sich positioniert hatten, bevor der Markt aufwachte. Ein Projekt eines Pepe-Mitgründers mit funktionierenden Tools und einem erwarteten Binance-Listing bietet jetzt den Presale-Preis, der nach dem Handelsstart nicht mehr existiert. Der Pepeto-Presale ist der Einstieg vor dem Listing. Wer wartet, zahlt den Marktpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered hält an 100.000 $ fest, Polymarket sieht 70.000 bis 75.000 $. BTC bei 65.800 $ muss 66.000 $ nachhaltig überwinden. Alle Pepeto-Informationen unter Pepetocoin.com.