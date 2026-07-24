Als weltweit führende Organisation im Bereich der Prävention und Behandlung von HIV und STI überbringt die AIDS Healthcare Foundation (AHF) bei der 26. Internationalen AIDS-Konferenz (AIDS 2026) in Rio de Janeiro, Brasilien, die vor Ort und virtuell vom 26. bis zum 31. Juli abgehalten wird, erneut eine mutige und provokante Botschaft. Das Risiko und die Dringlichkeit der stark steigenden Syphilisraten wird im Mittelpunkt des Konferenzstands der AHF stehen, um jeden daran zu erinnern, wie wichtig regelmäßige Syphilis-Tests sind.

Zwar steht HIV/AIDS weiterhin im Zentrum der Mission der AHF, jedoch haben die steigenden Syphilisraten eine Krise in der öffentlichen Gesundheit ausgelöst, die die AHF mit dem Start ihrer weltweiten Kampagne "Syphilis ist ernst: Syphilis ist heilbar. Teste dich. angeht. Die überzeugende Gestaltung des Kampagnenstands der AHF zeigt eine häufig asymptomatische STI, die vermeidbar und heilbar ist, sich aber dennoch in alarmierendem Tempo ausbreitet. Dazu zählt die kongenitale Syphilis, die verheerende Folgen für Mutter und Kind haben kann, und die tertiäre (latente) Phase der Syphilis, die keine sichtbaren Symptome hat und ernsthafte Langzeitschäden an Gehirn, Herz und anderen Organen verursachen kann.

AHF wird während der Konferenz zudem drei interessante Kamingespräche an ihrem Stand anbieten, deren Fokus auf dringenden Herausforderungen bei der weltweitern Reaktion auf HIV, Syphilis und Tuberkulose liegt:

WAS Kamingespräch Blick über den Tellerrand: Integration von HIV- und Syphilis-Diensten in Lateinamerika Syphilis, darunter kongenitale und Schwangerschaftssyphilis, steigt in Lateinamerika weiter an. Menschen, die wegen einer STI einen entsprechenden Dienst aufsuchen, sind häufig sowohl mit HIV als auch mit Syphilis infiziert. In dieser Sitzung werden praktische Strategien erörtert, um HIV- und STI-Dienste besser zu integrieren, Prävention und Tests zu stärken, die Koordination zwischen Gesundheitssystemen und Gemeinschaften zu verbessern und zu identifizieren, wo dringend schneller gehandelt werden muss. WANN Dienstag, 28. Juli um 14:00 Uhr BRT WO AIDS 2026 Rio de Janeiro, Brasilien AHF-Stand Nr. 301 WER Pâmela Gaspar (Brasilien), Generalkoordinatorin für die Überwachung von STIs, Gesundheitsministerium, Brasilien Dr. Adele Schwartz Benzaken (Brasilien), Senior Global Medical Director, AHF Dr. Miguel Pedrola (Argentinien), Länderprogrammmanager, AHF Argentinien und Wissenschaftlicher Leiter, AHF Lateinamerika und Karibik Moderator: Guillermina Alaniz (Argentinien), Director of Global Advocacy Policy, AHF

UND

WAS Kamingespräch Menschen zur HIV-Versorgung bewegen: Was wirklich funktioniert Unterbrechungen einer HIV-Behandlung werden häufig durch soziale, institutionelle und mentale Gesundheitsbarrieren gefördert, die Menschen aus der Versorgung drängen. In dieser Sitzung werden praktische, menschenzentrierte Strategien untersucht, um die Fortführung und Wiederaufnahme von Behandlungen zu verbessern. Dabei werden Methoden aus der Praxis veranschaulicht, um Menschen, die mit HIV leben, besser zu unterstützen und vermeidbare Behandlungsabbrüche zu reduzieren. WANN Mittwoch, 29. Juli um 14:00 Uhr BRT WO AIDS 2026 Rio de Janeiro, Brasilien AHF-Stand Nr. 301 WER Dr. Omar Sued, Regionaler Berater für die HIV-Versorgung und -Behandlung, PAHO Dr. Logandran Naidoo (Südafrika), Nationaler medizinischer Leiter, AHF Südafrika Kim Heang Ung (Kambodscha), Regionaler Programmmanager für Tests und Prävention, AHF Asien Moderator: Daniel Reijer (Niederlande), Bureau Chief, AHF Europa

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WAS Kamingespräch Lückenschluss: Ausweitung der präventiven Behandlung von TB für PLHIV TB ist die führende Todesursache bei Personen mit HIV, obwohl es effektive Präventions- und Behandlungsmethoden gibt. Die präventive Tuberkulosebehandlung (TPT) kann Krankheit und Sterblichkeit stark reduzieren, sie ist jedoch in Lateinamerika wenig verbreitet. Diese Sitzung konzentriert sich auf Strategien zur Erweiterung des Zugangs zu TPT, zum Schließen von Implementierungslücken und zur Umsetzung von Richtlinien in umfassendere Maßnahmen und Wirkung. WANN Donnerstag, 30. Juli um 14:00 BRT WO AIDS 2026 Rio de Janeiro, Brasilien AHF-Stand Nr. 301 WER Dr. Antonio Flores (Brasilien/Südafrika), SAMU Leitender Berater HIV/TB, MSF Dr. Jan van den Hombergh (Niederlande), Leiter Globales Qualitätsmanagement, AHF Renato Chuster (Brasilien), Senior Quality Data Manager, AHF Moderator: Guillermina Alaniz (Argentinien), Director of Global Advocacy Policy, AHF

"HIV/AIDS steht im Mittelpunkt der Mission der AHF, und das wird auch weiterhin so sein. Doch wir können eine Syphilis-Epidemie, die sich vor aller Augen ausbreitet, nicht ignorieren", sagte Dr. Adele Schwartz Benzaken, Senior Global Medical Director bei AHF. "Syphilis ist heilbar, zeigt jedoch häufig keine Symptome und bleibt unerkannt, sodass sich Infektionen ausbreiten und ernsthafte gesundheitliche Komplikationen verursachen können. Wir bringen unsere Kampagne "Syphilis ist ernst" auf die AIDS 2026, um Regierungen, Gesundheitssysteme und Gemeinschaften zu drängen, steigende Syphilisraten mit der erforderlichen Dringlichkeit zu behandeln. Tests und Aufklärung ausweiten, STI-Dienste in die HIV-Versorgung integrieren und routinemäßige Screenings der sexuellen Gesundheit anbieten."

AHF wird bei der IAS 2026 zudem mehr als ein Dutzend Abstracts präsentieren, die ihre weltweiten Anstrengungen zeigen, die Prävention, Behandlung und das Engagement im Hinblick auf HIV durch innovative, von der Gemeinschaft geförderte Methoden zu fördern. Die Forschung umspannt die Wiederaufnahme der Behandlung, fortgeschrittene HIV-Krankheit, PrEP, Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge, Syphilis-Trends, Gesundheitsfinanzierung und Strategien zum Abbau der Stigmatisierung und anderer struktureller Barrieren in gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Diese Studien spiegeln den Einsatz der AHF für die Ausweitung gerechter, evidenzbasierter HIV-Dienste und die Verbesserung der gesundheitlichen Ergebnisse weltweit wider.

AIDS 2026 in Rio de Janeiro steht jedem offen, der sich für die persönliche oder virtuelle Teilnahme registriert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Gesundheitsorganisation für HIV/AIDS, bietet modernste Medizin und Interessenvertretung für mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter die USA und in Afrika, Lateinamerika und der Karibik, der Asien-Pazifik-Region und Osteuropa. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten vom King Center vergebenen Anerkennung einer Organisation, die Führungsarbeit auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit leistet. Weitere Informationen über die AHF erhalten Sie online unter AIDShealth.org, besuchen Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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