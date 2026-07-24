Krypto News: XRP durchbricht das Dreieck und Analysten nennen 1,35 $ als nächstes Ziel

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XRP hat am 21. Juli 2026 den Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck bestätigt und ist um 4 % auf 1,14 $ gestiegen. Analysten bringen ein Kursziel von 1,35 $ ins Spiel, doch der Widerstand bei 1,18 $ muss zuerst fallen. Seit Mitte Juni hatte sich der Kurs in einer immer engeren Spanne bewegt, bevor Käufer am 21. Juli die obere Trendlinie durchbrachen. Der historische Juli-Durchschnitt zeigt 14 % Zugewinn in vergangenen Zyklen. Ob sich dieses Muster in einem Angstmarkt wiederholt, bleibt offen. Dieser Artikel analysiert die aktuellen Krypto News zum XRP-Ausbruch und zeigt, wo sich abseits der großen Coins Einstiege mit einer anderen Risiko-Ertrags-Rechnung ergeben.

Krypto News: XRP bricht aus dem symmetrischen Dreieck aus und nimmt 1,35 $ ins Visier

Das Dreiecksmuster bildete sich seit dem 15. Juni mit einem niedrigeren Hoch bei 1,29 $ und einer Serie aus höheren Tiefs und sinkenden Hochs, die den Kurs in eine immer engere Spanne drückten. Am 21. Juli durchbrachen Käufer die absteigende Trendlinie bei 1,13 $ und XRP stieg um 4 % auf 1,14 $. Die erste Hürde liegt beim vorherigen Hoch bei 1,18 $, wo der Aufwärtsimpuls Anfang Juli bereits gestoppt wurde.

Laut Yahoo Finance könnte XRP bis auf 1,35 $ vorstoßen, wenn das Handelsvolumen den Ausbruch in den kommenden Tagen stützt. Der Analyst Ali Martinez identifizierte 1,13 $ als den entscheidenden Ausbruchspunkt und sah in einem Schlusskurs darüber die Bestätigung einer bullischen Wende. Laut TheCryptoBasic müsste XRP die 1,29-$-Marke zurückerobern, um einen dauerhaften Boden zu bestätigen. Ein Rückfall unter 1,05 $ könnte den Ausbruch als Fehlsignal entlarven und den Kurs Richtung 0,90 $ drücken.

Bitcoin handelt bei 65.800 $ und Ethereum bei 1.932 $, beide mit moderaten Zugewinnen in der vergangenen Woche. Der CLARITY Act wartet auf eine Senatsabstimmung und bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Für Anleger, die nach Eintrittspunkten mit anderem Risikoprofil suchen als 18 % von 1,14 $ auf 1,35 $, bieten Presale-Projekte vor dem Listing eine andere Rechnung.

Pepeto: Gebührenfreier Handel und Vertragsanalyse vor dem Listing

XRP bietet bestenfalls 18 % Kursanstieg bis zum nächsten Widerstand, und das nur, wenn das Volumen hält. Im Presale-Markt existiert ein anderer Hebel, weil der Abstand zwischen einem Presale-Preis von Bruchteilen eines Cents und einem Börsenlisting den Ertrag definiert, bevor der erste Trade stattfindet.

Jede Gebühr, die ein Halter bei einem Trade zahlt, ist Kapital, das sich nie in Erträge verwandelt, und bei weltweit 500 Millionen Kryptohaltern summieren sich diese Gebühren jedes Jahr zu Milliarden an verlorener Kaufkraft. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto als Netzwerk geschaffen, in dem PepetoSwap diese Kosten vollständig beseitigt und Halter Token ohne jede Gebühr tauschen können. Ein Risiko-Scorer prüft gleichzeitig jeden Vertrag, bevor auch nur ein Dollar in einen Trade fließt.

Die beiden Werkzeuge lösen unterschiedliche Probleme und arbeiten dabei in einer festen Reihenfolge zusammen. PepetoSwap übernimmt den Tausch, ohne die Gebühren zu erheben, die andere Plattformen bei jeder einzelnen Order abziehen. Der Risiko-Scorer liest den Smart Contract jedes Tokens und zeigt mögliche Warnsignale an, bevor der Trade ausgeführt wird. Das eine Werkzeug schützt den Ertrag, das andere schützt das eingesetzte Kapital.

Wallets, die diese Rechnung durchgeführt haben, haben 10,38 Mio. $ in einen Presale investiert, der von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert wurde, bevor er für Käufer geöffnet wurde. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt, und ein erwartetes Binance-Listing steht bevor, das den Preis bei Handelsstart neu bestimmen kann. Über die offizielle Pepeto-Website ist der Presale weiterhin zugänglich, solange dieses Fenster geöffnet bleibt.

Der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 $, und da das Listing den Kurs höher ansetzen wird, ergibt sich daraus das Renditepotenzial für jeden Einstieg zum heutigen Zeitpunkt. Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt und ist die Story, die die breite Masse noch nicht entdeckt hat. Wer jetzt einsteigt, kann von der Kursdifferenz zwischen Presale und Listing profitieren.

Fazit

Der XRP-Ausbruch zeigt eine positive Wendung, doch 18 % bis 1,35 $ sind kein Vergleich zum Renditepotenzial eines Presale-Einstiegs vor dem Börsenlisting. Die Differenz zwischen Presale-Preis und erwartetem Listingpreis definiert den möglichen Ertrag. Sich jetzt zu positionieren bedeutet, vom Kursanstieg bei Handelsstart zu profitieren, statt dem Chart hinterherzuschauen, wenn der Pepeto-Presale abgeschlossen ist. Nach dem Listing ist der Presale-Preis Geschichte. Wer wartet, zahlt den Marktpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was ist die wichtigste Krypto News im Juli 2026?

XRP hat den Dreiecksausbruch bestätigt und ist um 4 % auf 1,14 $ gestiegen. Analysten sehen 1,35 $ als nächstes Ziel. Der CLARITY Act wartet auf eine Senatsabstimmung. Alle Pepeto-Informationen unter Pepetocoin.com.