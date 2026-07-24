La Guitarra generiert operativen Cashflow, Del Toro erweitert das Portfolio und im East District ist ein 30.000 Meter-Bohrprogramm budgetiert. Sierra Madre stellt damit mehrere Weichen für weiteres Wachstum.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 24.07.2026, 5:33 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) gehört zu den Junior-Bergbaugesellschaften, die den Schritt von der Exploration in die kommerzielle Edelmetallproduktion vollzogen haben. Der mexikanische La-Guitarra-Silber-Gold-Komplex nahm im Januar 2025 den kommerziellen Betrieb wieder auf. Damit verfügt das Unternehmen bereits über eine operative Basis - auch wenn sich der Minenbetrieb weiterhin in einer Ausbau- und Hochlaufphase befindet.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Sierra Madre (WKN: A3CM97) 10,1 Mio. USD Umsatz, ein bereinigtes EBITDA von 2,8 Mio. USD und 3,5 Mio. USD Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Gleichzeitig lagen die verkauften Silberäquivalentunzen unter dem Vorjahreswert, während die Cashkosten auf 42,55 USD je produzierter Silberäquivalentunze stiegen. Die Zahlen zeigen damit sowohl die Hebelwirkung höherer Edelmetallpreise als auch die weiterhin bestehenden Kosten- und Hochlaufrisiken.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Mexiko. Herzstück ist der La-Guitarra-Minenkomplex im Bergbaudistrikt Temascaltepec im Bundesstaat Estado de México. Zum Komplex gehören mehrere historische Untertageminen, eine genehmigte Aufbereitungsanlage und umfangreiche Explorationsflächen. Die Anlage verfügt derzeit über eine Nennkapazität von rund 500 Tonnen pro Tag. In einem zweistufigen Ausbau soll die Kapazität zunächst auf etwa 750 bis 800 Tonnen pro Tag und anschließend bis zum dritten Quartal 2027 auf 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag steigen. Nach dem zuletzt veröffentlichten Zeitplan sollte die erste Ausbaustufe Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen werden, eine gesonderte Vollzugsmeldung lag zum Redaktionsstand 20. Juli 2026 noch nicht vor.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Ein wesentlicher Vorteil ist die bereits vorhandene Infrastruktur. Sie kann den Kapitalbedarf gegenüber einem vollständigen Minenneubau reduzieren, beseitigt jedoch weder technische noch operative Risiken. Der Abbau aus Coloso wurde Ende des ersten Quartals 2025 wieder aufgenommen, in Nazareno folgte der Neustart im September 2025. Beide Bereiche werden weiter hochgefahren und sollen künftig einen größeren Anteil des Mühlenmaterials liefern. Entscheidend bleiben dabei Erzgehalte, Gewinnungsraten, Entwicklungsfortschritt und Kostenkontrolle.

Wichtiger technischer Hinweis: Sierra Madre stützt seine Produktions- und Ausbauentscheidungen bei Guitarra nach eigenen Angaben nicht auf aktuelle NI-43-101-konforme Mineralreserven, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie oder eine Machbarkeitsstudie. Dadurch bestehen höhere technische und wirtschaftliche Unsicherheiten als bei einem Betrieb, dessen Produktionsentscheidung auf einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie und ausgewiesenen Mineralreserven beruht.

Del Toro: Strategischer Ausbau des mexikanischen Portfolios

Am 22. Juni 2026 schloss Sierra Madre (WKN: A3CM97) die Übernahme des Del-Toro-Silber-Blei-Zink-Komplexes von First Majestic Silver ab. Del Toro liegt im Chalchihuites-Distrikt des Bundesstaates Zacatecas und umfasst nach Unternehmensangaben drei historische Untertageminen sowie eine Aufbereitungsanlage mit einer früheren Kapazität von rund 3.000 Tonnen pro Tag. Der Komplex produzierte in der Vergangenheit, befindet sich derzeit jedoch nicht im kommerziellen Betrieb.

Quelle: First Majestic Silver

Der Gesamtkaufpreis kann bis zu 60 Mio. USD erreichen. Beim Abschluss zahlte Sierra Madre 20 Mio. USD in bar und gab 10,87 Mio. eigene Aktien an First Majestic aus. Zusätzlich werden innerhalb von 18 Monaten weitere 10 Mio. USD fällig, die nach Wahl des Unternehmens in bar oder teilweise in Aktien beglichen werden können. Zwei weitere Zahlungen von jeweils 10 Mio. USD sind an eine NI-43-101-konforme Ressource von mindestens 100 Mio. Unzen Silberäquivalent beziehungsweise an eine kommerzielle Produktion von mindestens 4.000 Tonnen pro Tag über 30 aufeinanderfolgende Tage geknüpft.

Für Del Toro ist zunächst ein Bohrprogramm über rund 30.000 Meter vorgesehen. Es soll die Grundlage für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und die Prüfung eines möglichen Produktionsneustarts schaffen. Die vorhandene Infrastruktur kann den Entwicklungsaufwand gegenüber einem Neubau begrenzen. Ein Neustart ist jedoch weder beschlossen noch wirtschaftlich nachgewiesen. Er hängt unter anderem von Bohrergebnissen, technischen Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Metallpreisen und einer späteren Investitionsentscheidung ab.

Darlehen getilgt - finanzielle Verpflichtungen bleiben planbar

Am 8. Juli 2026 meldete Sierra Madre (WKN: A3CM97) die vollständige Rückzahlung des ursprünglich 5 Mio. USD umfassenden First-Majestic-Darlehens. Das Unternehmen bezeichnete sich zu diesem Zeitpunkt als schuldenfrei und verwies auf positive operative Cashflows aus La Guitarra. Davon zu unterscheiden sind die noch bestehenden Verpflichtungen aus der Del-Toro-Übernahme: Innerhalb von 18 Monaten ist eine feste Zahlung von 10 Mio. USD vorgesehen, weitere bis zu 20 Mio. USD sind an Meilensteine gekoppelt. Die Darlehenstilgung erhöht die finanzielle Flexibilität, während künftige Bar- oder Aktienzahlungen weiterhin Liquidität beziehungsweise Verwässerung beeinflussen können.

Genehmigtes Bohrprogramm im East District

Am 14. Juli 2026 erhielt Sierra Madre (WKN: A3CM97) von der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT die Genehmigung für Bohrungen im East District des Guitarra-Komplexes. Die Freigabe umfasst 22 Bohrplattformen, von denen aus mehrere Bohrlöcher niedergebracht werden können. Die Genehmigung ist ein wichtiger operativer Schritt, stellt für sich genommen jedoch weder einen Mineralfund noch den Nachweis einer wirtschaftlich gewinnbaren Ressource dar.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Grundlage des Programms ist ein dreidimensionales Modell der historischen Gangsysteme. Es wurde aus Oberflächenkartierungen, zugänglichen Altbauen sowie historischen Daten und Karten entwickelt. In der ersten Phase sollen bis zu 30 kartierte Aderstrukturen untersucht werden. Das Programm ist nach Unternehmensangaben vollständig budgetiert und umfasst insgesamt 30.000 Bohrmeter. Zum Redaktionsstand holte das Unternehmen Angebote von Bohrdienstleistern ein, weshalb der tatsächliche Bohrbeginn noch nicht bestätigt ist.

Der East District bietet geologisch nachvollziehbare Explorationsansätze. Historische Abbaubereiche, kartierte Strukturen und moderne dreidimensionale Modelle können helfen, Bohrziele präziser zu definieren. Ob sich bekannte Mineralisierung in der Tiefe oder entlang des Streichens fortsetzt und ob daraus eine wirtschaftlich gewinnbare Ressource entsteht, kann jedoch erst durch systematische Bohrungen, Analysen und spätere technische Studien beurteilt werden.

Der parallele Ansatz aus laufender Produktion und Exploration ist strategisch attraktiv. Operative Mittel können einen Teil der Wachstumsinvestitionen unterstützen, während neue Bohrergebnisse zusätzliche Optionen eröffnen können. Gleichzeitig bleiben die Entwicklung der Erzgehalte, Gewinnungsraten und Stückkosten, der mexikanische Peso, Edelmetallpreise sowie Genehmigungs- und Ausführungsrisiken zentrale Einflussfaktoren.

Von Sierra Madre bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Sierra Madre.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-well-on-track-to-become-a-mid-tier-primary-silver-producer/

Fazit: Operative Basis trifft auf mehrere Wachstumsoptionen

Sierra Madre (WKN: A3CM97) verbindet inzwischen drei wesentliche Entwicklungssäulen: den laufenden Betrieb von La Guitarra, die schrittweise Erweiterung der dortigen Produktionsbasis und das zusätzliche Entwicklungspotenzial von Del Toro. Hinzu kommt das genehmigte Bohrprogramm im East District. Die vollständige Tilgung des First-Majestic-Darlehens stärkt die Ausgangslage, während der operative Cashflow eine wichtige interne Finanzierungsquelle darstellt.

Die nächsten Fortschritte müssen nun operativ bestätigt werden. Dazu zählen die belastbare Umsetzung der Guitarra-Erweiterung, bessere Kosten- und Produktionskennzahlen, der Start und die Ergebnisse der Bohrprogramme sowie die technische und wirtschaftliche Bewertung von Del Toro. Gelingt die Umsetzung, kann Sierra Madre (WKN: A3CM97) seine Position als mexikanischer Silber- und Goldproduzent ausbauen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Sierra Madre Gold & Silver Ltd., Pressemeldungen vom 19. Mai, 22. Juni, 8. Juli und 14. Juli 2026; Unternehmenspräsentation Juni 2026; First Majestic Silver Corp.; öffentlich zugängliche Unternehmensunterlagen. Eigene redaktionelle Einordnung durch SRC.

Diese entgeltliche Marketingmitteilung wurde am 20.07.2026 für die Swiss Resource Capital AG redaktionell erstellt.

Wesentliche Chancen: laufender operativer Cashflow, Ausbaupotenzial bei La Guitarra, vorhandene Infrastruktur, genehmigtes East-District-Bohrprogramm und zusätzliche Entwicklungsoptionen bei Del Toro. Wesentliche Risiken: Metallpreis- und Wechselkursschwankungen, höhere Kosten, geringere Gehalte oder Gewinnungsraten, operative Störungen, Genehmigungs- und Umweltauflagen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken sowie technische Unsicherheiten mangels Machbarkeitsstudie und Mineralreserven als Grundlage der Produktionsentscheidung.

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