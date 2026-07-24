WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mitten in der Diskussion um neue Sparpläne zieht Europas größter Autobauer Volkswagen Bilanz fürs erste Halbjahr. VW -Chef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentieren die Zahlen am Vormittag (9.00 Uhr) in einer digitalen Analysten- und Pressekonferenz. Für beide ist es der erste öffentliche Auftritt nach der Sitzung des Aufsichtsrats vor zwei Wochen, die über ihre neuen Sparpläne beraten hatte.

In den ersten drei Monaten war das Konzernergebnis nach Steuern um fast ein Drittel geschmolzen. Auch der Umsatz schrumpfte in ersten drei Monaten des Jahres, aber nur leicht um 2,5 Prozent. Die operative Umsatzrendite lag damit nur bei 3,3 Prozent. Bis Jahresende sollen es eigentlich mindestens 4 Prozent sein, 2030 dann mindestens 8 Prozent.

Nach dem schwachen Vorjahreszeitraum rechnen Analysten aber nicht mit einem erneuten Gewinneinbruch. Rückenwind vom Tagesgeschäft bleibt jedoch aus: Im zweiten Quartal fielen die Auslieferungen konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge. Insbesondere im wichtigen Markt China steht der Konzern erheblich unter Druck. Abseits Chinas sah es dagegen im Verkauf etwas besser aus./fjo/DP/jha