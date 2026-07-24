Donald Trump erhöht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck auf den Iran. Während das US-Militär in der 13. Nacht in Folge Ziele im Land bombardierte, kündigte Trump an, Schäden an Schiffen und Fracht künftig mit iranischem Geld zu begleichen. Gemeint ist offenbar eingefrorenes iranisches Vermögen.Kurzusammenfassung• Die USA setzen die Angriffe auf den Iran fort, droht mit Vergeltung und wollen Schäden an Schiffen aus eingefrorenem iranischem Vermögen begleichen.• Der Iran lehnt laut "New ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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