An den New Yorker Börsen setzte am Donnerstag ein massiver Abverkauf ein. Die US-Indizes verloren bis zu zwei Prozent. Zwei Themen bestimmten das Marktgeschehen: die Eskalation im Iran-Konflikt und die Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte. Nachbörslich bewegen außerdem die Zahlen von Intel und SAP die Kurse.Der Standardwerte-Index Dow Jones verlor zum Handelsschluss 0,97 Prozent auf 51.717 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 gab sogar um 1,21 Prozent auf 7.408 Punkte nach. Am heftigsten erwischte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär