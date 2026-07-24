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ATOSS Software SE: Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr mit weiter steigender Profitabilität



24.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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Die ATOSS Software SE befindet sich nach Abschluss ihres ersten Halbjahres auf Wachstumskurs und kann erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 12 Prozent auf Mio. EUR 103,2 (Vj. Mio. EUR 92,1) bei einer EBIT-Marge von 35 Prozent (Vj. 34 Prozent). Die Auftragslage hat sich durch die erfreuliche Entwicklung des Cloud & Subscriptions Order Backlogs im zweiten Quartal besonders positiv entwickelt. Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand für 2026 ungeachtet anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten an seiner Umsatzprognose von Mio. EUR 210 bis Mio. EUR 215 bei einer EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent fest. München, 24. Juli 2026 Die ATOSS Software SE hat auch im zweiten Quartal ihre starke operative Entwicklung fortgesetzt und neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte ungeachtet des schwachen konjunkturellen Umfelds erneut eindrucksvoll fortgesetzt werden. So wuchs der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 12 Prozent auf Mio. EUR 103,2 (Vj. Mio. EUR 92,1). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 14 Prozent insgesamt Mio. EUR 77,7 (Vj. Mio. EUR 68,2) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 26 Prozent auf Mio. EUR 55,7 (Vj. Mio. EUR 44,1) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 54 Prozent (Vj. 48 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 4 Prozent gesunkenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 19,2 (Vj. Mio. EUR 19,9), sind die wiederkehrenden Umsätze in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 74,8 (Vj. Mio. EUR 64,0) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Halbjahr auf 72 Prozent (Vj. 70 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich auf Mio. EUR 2,9 (Vj. Mio. EUR 4,3) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 21,0 (Vj. Mio. EUR 19,4) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich auf Mio. EUR 2,1 (Vj. Mio. EUR 2,0). Nach einer im ersten Quartal noch auf Vorjahresniveau liegenden Entwicklung des New ACV (Annual Contract Values) aus neuen Vertragsabschlüssen mit Softwareprodukten stiegen diese Auftragseingänge im zweiten Quartal erfreulich an und liegen im ersten Halbjahr in Summe deutlich über dem Vorjahreswert. Dementsprechend positiv entwickelte sich auch die Auftragslage. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich zum 30.06.2026 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 25 Prozent auf Mio. EUR 120,7 (30.06.2025: Mio. EUR 96,9). Diese Cloud & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (Mio. EUR 90,9) ebenfalls um 25 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 113,8 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (Mio. EUR 135,3) um 17 Prozent auf Mio. EUR 157,9. Die operative Profitabilität lag im ersten Halbjahr 2026 mit einer EBIT-Marge von 35 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau. Maßgeblich hierfür waren vor allem ein unverändert konsequentes Kostenmanagement sowie Effizienzsteigerungen durch Prozessoptimierungen und Digitalisierung. Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die starke Performance und anhaltende Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität gegenüber dem Vorjahresvergleichswert trotz der am 6. Mai 2026 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 2,28 je Aktie (in Summe Mio. EUR 36,3) um 33 Prozent auf Mio. EUR 121,3 (Vj. Mio. EUR 91,2). ATOSS sieht sich auch in dem derzeit anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld unverändert gut positioniert, um den eingeschlagenen Wachstumskurs künftig profitabel fortzusetzen und zusätzliche Marktpotenziale über alle Kundensegmente hinweg zu erschließen. Dabei profitiert die Gesellschaft weiterhin vom zunehmenden Bedarf an intelligenten Workforce Management Lösungen, steigenden Anforderungen an Flexibilität und Produktivität sowie der fortschreitenden Digitalisierung personalintensiver Geschäftsprozesse. Wesentliche Grundlagen hierfür sind die technologisch führenden Softwarelösungen, die hohe finanzielle Stabilität sowie die zunehmende Visibilität und Planbarkeit der Umsätze durch den kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts. Die wachsende Cloud-Durchdringung stärkt die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und erhöht die Qualität der wiederkehrenden Umsätze. Insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz bewertet ATOSS die dynamische Entwicklung als Chance, Effizienz- und Produktivitätspotenziale weiter zu erschließen, datenbasierte Entscheidungsprozesse im Workforce Management zu unterstützen und den Kundennutzen der Lösungen kontinuierlich auszubauen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn abgegebene Umsatzprognose mit einem Gesamtumsatz von Mio. EUR 210 bis Mio. EUR 215 und einer EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent. Zugleich sieht der Vorstand ATOSS für den weiteren Wachstumspfad gut aufgestellt und geht für das Geschäftsjahr 2027 unter Berücksichtigung bestehender konjunktureller Risiken weiterhin von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von Mio. EUR 235 bis Mio. EUR 245 bei einer EBIT-Marge von nun jedenfalls 35 Prozent aus.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.01.2026

- 30.06.2026 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2025

- 30.06.2025 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2026 zu 2025 Umsatz 103.233 100% 92.087 100% 12% Software 77.692 75% 68.240 74% 14% Lizenzen 2.852 3% 4.273 5% -33% Wartung 19.154 19% 19.850 22% -4% Cloud & Subscriptions 55.686 54% 44.117 48% 26% Beratung 20.971 20% 19.449 21% 8% Hardware 2.147 2% 1.978 2% 9% Sonstiges 2.423 2% 2.420 3% 0% EBITDA 38.643 37% 33.293 36% 16% EBIT 36.221 35% 30.985 34% 17% EBT 36.587 35% 32.244 35% 13% Nettoergebnis 24.559 24% 21.720 24% 13% Cash Flow (operativ) 37.088 36% 14.704 16% 152% Liquidität (1),(2) 121.318 91.249 33% EPS in Euro 1,54 1,37 13% Mitarbeiter (3) 861 825 4%



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q2/26 Q1/26 Q4/25 Q3/25 Q2/25 Umsatz 51.791 51.442 49.931 47.240 45.836 Software 39.406 38.286 37.502 34.938 34.211 Lizenzen 1.218 1.634 2.739 1.773 1.559 Wartung 9.533 9.621 9.631 9.730 9.891 Cloud & Subscriptions 28.655 27.031 25.132 23.435 22.761 Beratung 9.856 11.115 10.052 10.127 9.414 Hardware 1.279 868 846 855 834 Sonstiges 1.250 1.173 1.530 1.321 1.377 EBITDA 19.284 19.359 21.200 18.390 16.572 EBIT 18.062 18.159 19.961 17.182 15.404 EBIT-Marge in % 35% 35% 40% 36% 34% EBT 17.673 18.914 21.443 18.254 15.555 Nettoergebnis 11.763 12.796 14.311 12.336 10.406 Cash Flow (operativ) -2.587 39.675 -2.242 34.770 -5.535 Liquidität (1),(2) 121.318 162.068 123.232 125.690 91.249 EPS in Euro 0,74 0,80 0,90 0,77 0,66 Mitarbeiter (3) 861 862 856 853 825 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) Dividenden von EUR 2,28 (TEUR 36.266) am 06.05.2026. Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 11.08.2026 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2026 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 23.10.2026 Earnings Call Q3 2026 23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software SE Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 investor.relations@atoss.com



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