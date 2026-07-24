EQS-News: ATOSS Software SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis
Die ATOSS Software SE befindet sich nach Abschluss ihres ersten Halbjahres auf Wachstumskurs und kann erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 12 Prozent auf Mio. EUR 103,2 (Vj. Mio. EUR 92,1) bei einer EBIT-Marge von 35 Prozent (Vj. 34 Prozent). Die Auftragslage hat sich durch die erfreuliche Entwicklung des Cloud & Subscriptions Order Backlogs im zweiten Quartal besonders positiv entwickelt. Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand für 2026 ungeachtet anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten an seiner Umsatzprognose von Mio. EUR 210 bis Mio. EUR 215 bei einer EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent fest.
München, 24. Juli 2026
Die ATOSS Software SE hat auch im zweiten Quartal ihre starke operative Entwicklung fortgesetzt und neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte ungeachtet des schwachen konjunkturellen Umfelds erneut eindrucksvoll fortgesetzt werden. So wuchs der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 12 Prozent auf Mio. EUR 103,2 (Vj. Mio. EUR 92,1). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 14 Prozent insgesamt Mio. EUR 77,7 (Vj. Mio. EUR 68,2) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 26 Prozent auf Mio. EUR 55,7 (Vj. Mio. EUR 44,1) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 54 Prozent (Vj. 48 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 4 Prozent gesunkenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 19,2 (Vj. Mio. EUR 19,9), sind die wiederkehrenden Umsätze in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 74,8 (Vj. Mio. EUR 64,0) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Halbjahr auf 72 Prozent (Vj. 70 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich auf Mio. EUR 2,9 (Vj. Mio. EUR 4,3) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 21,0 (Vj. Mio. EUR 19,4) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich auf Mio. EUR 2,1 (Vj. Mio. EUR 2,0).
Nach einer im ersten Quartal noch auf Vorjahresniveau liegenden Entwicklung des New ACV (Annual Contract Values) aus neuen Vertragsabschlüssen mit Softwareprodukten stiegen diese Auftragseingänge im zweiten Quartal erfreulich an und liegen im ersten Halbjahr in Summe deutlich über dem Vorjahreswert. Dementsprechend positiv entwickelte sich auch die Auftragslage. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich zum 30.06.2026 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 25 Prozent auf Mio. EUR 120,7 (30.06.2025: Mio. EUR 96,9). Diese Cloud & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (Mio. EUR 90,9) ebenfalls um 25 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 113,8 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (Mio. EUR 135,3) um 17 Prozent auf Mio. EUR 157,9.
Die operative Profitabilität lag im ersten Halbjahr 2026 mit einer EBIT-Marge von 35 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau. Maßgeblich hierfür waren vor allem ein unverändert konsequentes Kostenmanagement sowie Effizienzsteigerungen durch Prozessoptimierungen und Digitalisierung.
Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die starke Performance und anhaltende Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität gegenüber dem Vorjahresvergleichswert trotz der am 6. Mai 2026 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 2,28 je Aktie (in Summe Mio. EUR 36,3) um 33 Prozent auf Mio. EUR 121,3 (Vj. Mio. EUR 91,2).
ATOSS sieht sich auch in dem derzeit anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld unverändert gut positioniert, um den eingeschlagenen Wachstumskurs künftig profitabel fortzusetzen und zusätzliche Marktpotenziale über alle Kundensegmente hinweg zu erschließen. Dabei profitiert die Gesellschaft weiterhin vom zunehmenden Bedarf an intelligenten Workforce Management Lösungen, steigenden Anforderungen an Flexibilität und Produktivität sowie der fortschreitenden Digitalisierung personalintensiver Geschäftsprozesse. Wesentliche Grundlagen hierfür sind die technologisch führenden Softwarelösungen, die hohe finanzielle Stabilität sowie die zunehmende Visibilität und Planbarkeit der Umsätze durch den kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts. Die wachsende Cloud-Durchdringung stärkt die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und erhöht die Qualität der wiederkehrenden Umsätze. Insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz bewertet ATOSS die dynamische Entwicklung als Chance, Effizienz- und Produktivitätspotenziale weiter zu erschließen, datenbasierte Entscheidungsprozesse im Workforce Management zu unterstützen und den Kundennutzen der Lösungen kontinuierlich auszubauen.
Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn abgegebene Umsatzprognose mit einem Gesamtumsatz von Mio. EUR 210 bis Mio. EUR 215 und einer EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent. Zugleich sieht der Vorstand ATOSS für den weiteren Wachstumspfad gut aufgestellt und geht für das Geschäftsjahr 2027 unter Berücksichtigung bestehender konjunktureller Risiken weiterhin von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von Mio. EUR 235 bis Mio. EUR 245 bei einer EBIT-Marge von nun jedenfalls 35 Prozent aus.
KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR
Anstehende Termine:
11.08.2026 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss
23.10.2026 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss
23.10.2026 Earnings Call Q3 2026
23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum
ATOSS
Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com
ATOSS Software SE
Christof Leiber / CFO
Rosenheimer Straße 141 h
D-81671 München
Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0
investor.relations@atoss.com
24.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 4 27 71-0
|Fax:
|+49 (0)89 4 27 71-100
|E-Mail:
|investor.relations@atoss.com
|Internet:
|www.atoss.com
|ISIN:
|DE0005104400
|WKN:
|510440
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|EQS News ID:
|2370902
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2370902 24.07.2026 CET/CEST