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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOFTWARE-FIRMEN - Übernahmen von Softwarekonzernen durch Private-Equity-Firmen stehen an einem Wendepunkt: Investoren sind auf der Suche nach Schnäppchen unter den Unternehmen, die durch KI unter Druck geraten sind, wie der Mitgründer einer der größten Firmen der Buyout-Branche sagt. Die Bewertungen von Softwareunternehmen seien zu Jahresbeginn eingebrochen, ausgelöst durch Befürchtungen, dass KI ihre Geschäftsmodelle zerstören könnte. Allerdings hätten die Märkte das Potenzial von KI unterschätzt, vielen Unternehmen zu mehr Effizienz und schnellerem Wachstum zu verhelfen, sagt Dipanjan "DJ" Deb, Mitgründer von Francisco Partners, einer auf Technologie spezialisierten US-Private-Equity-Gesellschaft mit aufgenommenem Kapital von 75 Milliarden US-Dollar. "Bei einigen Unternehmen sind die [langfristigen Bewertungen] dauerhaft beeinträchtigt, bei anderen hingegen wird man erkennen, dass sie nicht nur über starke Wettbewerbsvorteile verfügen, sondern auch einen größeren Absatzmarkt erschließen können." (Financial Times)

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July 24, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)

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