The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
ISIN Name
CH0558521XXX UBS GROUP 20/UND. FLR
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07Z/22
XS2368566XXX PINGAN R.E.C 21/26
XS2976490XXX ASIAN DEV. BK 25/26 MTN
XS2368569XXX CN CITIC B.I 21/UND. FLR
US92936UAXXX W.P. CAREY 2026
XS1457527XXX SGSP (AU) ASS. 16/26 MTN
DE000LB2CXXX LBBW MTN 19/26
US91087BAXXX MEXICO 18/28
CH0217850XXX ZUERICH KT. 13-26
US91087BAXXX MEXICO 17/27
LU0215933XXX PRIMA-GL WERTE A INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
ISIN Name
CH0558521XXX UBS GROUP 20/UND. FLR
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07Z/22
XS2368566XXX PINGAN R.E.C 21/26
XS2976490XXX ASIAN DEV. BK 25/26 MTN
XS2368569XXX CN CITIC B.I 21/UND. FLR
US92936UAXXX W.P. CAREY 2026
XS1457527XXX SGSP (AU) ASS. 16/26 MTN
DE000LB2CXXX LBBW MTN 19/26
US91087BAXXX MEXICO 18/28
CH0217850XXX ZUERICH KT. 13-26
US91087BAXXX MEXICO 17/27
LU0215933XXX PRIMA-GL WERTE A INVESTMENT
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