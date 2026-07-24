Wer eine Hotline anruft, kann teilweise Stunden in der Warteschlange verbringen oder gerät nur an einen Computer. Wir zeigen dir, welche Tricks dir Nerven sparen und dich am Ende zu einem menschlichen Support bringen. Obwohl es heutzutage viele Alternativen wie KI-Helfer oder Chats mit Support-Mitarbeiter:innen gibt, bleiben Anrufe bei einer Hotline nicht immer aus. Wer ein Problem mit einem Gerät oder einem Dienst hat, muss im Zweifel anrufen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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