Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal erneut einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen und damit an die bereits schwache Entwicklung des Vorjahres angeknüpft. Gleichzeitig senkte Europas größter Autobauer seine Erwartungen für den weiteren Geschäftsverlauf.Konzernchef Oliver Blume rechnet für 2026 beim Umsatz nun bestenfalls mit einer Stagnation, nachdem bislang noch ein Zuwachs von bis zu drei Prozent in Aussicht gestellt worden war. Im ungünstigsten Fall könnte der Erlös sogar um bis zu drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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