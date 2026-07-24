Bei der Deutschen Bank stand diese Woche eine Razzia im Fokus, bei der Transaktionen der Postbank aus der Zeit nach der Finanzkrise betroffen sein sollen. DER AKTIONÄR berichtete. Kommende Woche werden nun die Quartalszahlen erwartet. Obwohl die Erwartungen eher verhalten sind, ist ein Staranalyst optimistisch gestimmt.Kurz und knapp• Die Deutsche Bank veröffentlicht am 29. Juli ihre Quartalszahlen; der Markt erwartet einen höheren Erlös, aber einen deutlich niedrigeren Nettogewinn.• Morgan-Stanley-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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