Nach dem Kursrutsch am Vortag ringt der DAX zum Wochenschluss um eine Stabilisierung. 30 Minuten vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.733 Punkte. Unter den 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien hatte sich der DAX am Donnerstag dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Diese beschreiben die kurz- und mittelfristigen Trends am Aktienmarkt. Bei etwa 24.700 Punkten winkt eine technische Unterstützung. Aus fundamentaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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