Le 23 juillet/July 2026The common shares of Centenario Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Centenario Gold Corp. is a Vancouver-based, CSE-listed mineral exploration company focused on acquiring, exploring and developing high-potential gold, copper, silver projects and critical mineral in the Americas. The Company is committed to responsible exploration, stakeholder engagement and disciplined project development, supported by an experienced management team. Centenario continues to assess opportunities in Mexico and Canada to expand its portfolio and create shareholder value.__________________________Les actions ordinaires de Centenario Gold Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.Centenario Gold Corp. est une société d'exploration minière basée à Vancouver et cotée au CSE, axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets à fort potentiel en or, cuivre, argent et minéraux critiques dans les Amériques. La société s'engage dans une exploration responsable, la participation des parties prenantes et un développement de projet rigoureux, soutenu par une équipe de direction expérimentée. Centenario continue d'évaluer des opportunités au Mexique et au Canada pour étendre son portefeuille et créer de la valeur pour ses actionnaires.Issuer/Émetteur: Centenario Gold Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): CTGNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 19 333 254Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 988 000CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 15139A 20 8ISIN: CA 15139A 20 8 3Boardlot/Quotité: TBDTrading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 27 juillet/July 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for CTG. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.