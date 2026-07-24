Erfurt (ots) -Kurze Anreise und viele gemeinsame Erlebnisse für jede Altersgruppe, die Eltern die Urlaubsplanung erleichtern: Familien stellen heute andere Anforderungen an ihren Urlaub als noch vor einigen Jahren. Thüringer Regionen reagieren darauf verstärkt mit Konzepten, die Sehenswürdigkeiten, Naturerlebnisse und Freizeitangebote auf kurzen Wegen zu einem gemeinsamen Familienerlebnis verbinden.Während Erfurt eine FamilyCard als cleveres Kombi-Angebot bündelt, laden das Altenburger Land und Saale-Unstrut zu verspielten Entdeckertouren ein. Aus dem Thüringer Wald wird ein riesiger Freizeitpark und das Vogtland bündelt Wasser- und Kulturangebote im Familienguide.Unter dem modernsten Planetariumshimmel Europas in ferne Galaxien eintauchen? Oder von den Burgmauern der "Königin des Saaletals" Porzellanteller zum Fliegen bringen? In der Saale-Unstrut-Region Thüringens verbinden sich Kultur und Wissenschaft. Nach der Wiedereröffnung begeistert das Zeiss-Planetarium Jena mit modernster Technik, während die Leuchtenburg Kultur und die Tradition des Porzellans auf spannende und kindgerechte Weise erlebbar macht. Die Familien-Rallye (https://www.saale-unstrut-tourismus.de/region/highlights/entdecke-saale-unstrut/familien-rallye/) führt zu zahlreichen Ausflugszielen und lädt dazu ein, die Region gemeinsam Stück für Stück zu entdecken.Wie fühlt es sich an, im Cockpit eines historischen Flugzeugs zu sitzen? Wie schwer ist eigentlich ein Kettenhemd? Und wie klingt eine schnaufende Dampflok aus nächster Nähe? Im Altenburger Land wird Geschichte zum Abenteuer. Auf Burg Posterstein gehen kleine Ritter und Burgfräulein mit Schatzkarte auf Entdeckungstour, in der Flugwelt Altenburg-Nobitz nehmen sie selbst im Cockpit Platz und mit der historischen Kohlebahn geht es auf Zeitreise durch die Region. Naturerlebnisse warten auf dem Wasser-Erlebnispfad Sprotte oder im Inselzoo Altenburg. Die "Wilde Riesen"-Rallye (https://altenburg.travel/deine-familienzeit) verbindet diese Erlebnisse zu einer spannenden Familienreise voller Rätsel und Entdeckungen.Mitten in Deutschland gleichzeitig Wüste und Regenwald entdecken? In Erfurt ist genau das möglich. Im Danakil im egapark Erfurt erleben Familien faszinierende Lebensräume unter einem Dach, bevor der Thüringer Zoopark oder die interaktive Ausstellung auf dem Petersberg alle Familienmitglieder begeistern. Mit der neuen ErfurtFamilyCard (https://www.erfurt-tourismus.de/top-themen/familie) lassen sich die wichtigsten Attraktionen und Museen der Landeshauptstadt bequem und kostengünstig miteinander verbinden, inklusive öffentlichem Nahverkehr. So wird aus einem Städtetrip eine erholsame Auszeit für die ganze Familie.Eine Nacht im Baumzelt unter dem Sternenhimmel verbringen? Am Morgen im Zeulenrodaer Meer baden und anschließend Moosi Moosbeere aus den Fängen des Moorkönigs im Pöllwitzer Wald befreien? Das Thüringer Vogtland verbindet Wasser, Natur und außergewöhnliche Erlebnisse auf besonders familienfreundliche Weise. Rund um das "Thüringer Meer des Vogtlands" wechseln sich barrierearme Promenaden zum Spazierengehen für jedes Alter, Hochseilgarten und Wanderwege ab, um zusammen mehr zu erleben. Die Familienbroschüre (https://www.vogtland-tourismus.de/r/626527473?page=media%2Fdownload) bündelt die schönsten Ideen für aktive Urlaubstage zwischen Wasser, Wald und Mittelgebirgslandschaft.Mit einer einzigen Gästekarte über 170 Freizeit- und Ausflugseinrichtungen kostenfrei erleben? In die geheimnisvollen Feengrotten eintauchen oder mit dem Bike wilde Abfahren bewältigen? Im Thüringer Wald warten hinter fast jeder Wegbiegung neue Abenteuer. Viele Gastgeber bieten die Thüringer Wald Card (https://thueringer-waldcard.de/gaeste) oder sogar die All-Inclusive-Variante an, mit der zahlreiche Attraktionen kostenlos besucht werden können. Dadurch wird der gesamte Thüringer Wald zu einem riesigen Freizeitpark. Comichefte (https://epaper.thueringer-wald.com/burgenheft/#0) und Stickeraktionen (https://epaper.thueringer-wald.com/familienerlebnisse/#0) laden Kinder zusätzlich dazu ein, Burgen und Natur spielerisch zu entdecken.Weitere Inspirationen für den nächsten Familienurlaub sowie viele weitere Ausflugstipps finden Interessierte unter thueringen-entdecken.de.Pressekontakt:Maja NeumannMobil: 0178 2778160Tel.: +49 (0) 361 3742219m.neumann@thueringen-entdecken.depresse.thueringen-entdecken.deOriginal-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133115/6320506