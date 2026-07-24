FondsKonzept stellt angeschlossenen Vermittlern ein neues KI-System zur Verfügung: FINIA ist vollständig in das smartMSC eingebunden und kann auf freigegebene Dokumente, Analysen sowie Systeminformationen zugreifen. Somit kann die KI auch kontextbezogene Handlungsempfehlungen liefern. Mit dem inhouse-programmierten KI-System FINIA treibt die FondsKonzept AG die Digitalisierung der Finanzberatung weiter voran. FINIA steht für Financial Intelligent Architecture. Ab sofort steht allen angeschlossenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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