Eine Ära im Krypto-Sektor geht zu Ende. Die Krypto-Börse BitMEX, die einst den Markt für digitale Derivate revolutionierte, stellt ihren Betrieb ein. Am 23. September 2026 zieht die Plattform endgültig den Stecker. Für die Branche ist dies ein historischer Einschnitt.BitMEX galt jahrelang als das Maß aller Dinge im spekulativen Krypto-Handel. Gegründet im Jahr 2014 von Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed, erfand die Plattform den sogenannten "Perpetual Swap". Dieses unbefristete Termingeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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