München (ots) -Die Entscheidung für ein Pflegeheim für sich selbst oder für einen geliebten Angehörigen zählt zu den wichtigsten und auch belastendsten Momenten für Familien. Gemeinsam möchte man ein Heim finden, in dem nicht nur die pflegerische Versorgung stimmt, sondern auch das soziale Umfeld, die Atmosphäre und das Miteinander. Aber wo gibt es gute und verlässliche Informationen? Und wie findet man in Wohnortnähe die passende Einrichtung? Um diese Fragen verlässlich beantworten zu können, hat FOCUS-Gesundheit jetzt erstmals eine sorgfältig kuratierte digitale Übersicht von Pflegeeinrichtungen zusammengestellt - auch speziell für Ihre Region. Die Empfehlungsliste bietet eine wertvolle Orientierung bei der Suche und Auswahl von geeigneten Pflegeheimen und ist die erste und bislang einzige Zusammenstellung ihrer Art.Gute Pflege ist nicht nur ein Versprechen, sie zeigt sich in nachvollziehbarer Qualität. Um diese sichtbar zu machen, hat FOCUS-Gesundheit nun eine Empfehlungsliste für Pflegeeinrichtungen zusammengestellt, die sich durch besonders starke Leistungen auszeichnen. Die digitale Liste enthält Empfehlungen für 3.600 stationäre Pflegeheime in Deutschland, sortierbar nach Abstand zur gewünschten Postleitzahl. Alle empfohlenen Einrichtungen finden Sie hier: www.focus-gesundheit.de/pflegeheime.Liste basiert auf fundierter Methodik mit einer Vielzahl an relevanten BewertungskriterienDie Methodik für die Erhebung der stationären Pflegeheime hat FOCUS-Gesundheit gemeinsam mit dem Rechercheinstitut FactField entwickelt. Ausgangsbasis für die Datenerhebung waren die etwa 12.000 in Deutschland zugelassenen vollstationären Pflegeheime. Neben selbst erhobenen Primärdaten in Form einer Pflegeheim-Befragung haben die Analysten Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen herangezogen. Im Rahmen der Befragung erhielten 11.268 Pflegeheime einen ausführlichen Online-Fragebogen zur Selbstauskunft. Die Verantwortlichen der Pflegeheime konnten unter anderem Angaben zu folgenden Bereichen machen:- Versorgungsschwerpunkte der Einrichtung- Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten oder Krankenhäusern- Personelle Ausstattung- Infrastruktur und Angebote (z. B. Freizeit- und Aktivitätsangebote, kosmetische Dienstleistungen, Einbindung von Angehörigen sowie Abläufe rund um Pflegeplanung und Dokumentation)Zu den zusätzlich herangezogenen Daten zählen unter anderem die veröffentlichten Prüfberichte des Medizinischen Dienstes, ein unabhängiger Beratungs- und Begutachtungsdienst für die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland. Diese Berichte enthalten zum einen allgemeine Angaben zur Einrichtung, etwa zur Anzahl der Mitarbeitenden. Zum anderen bewerten sie, wie gut die Bewohnerinnen und Bewohner in wichtigen Bereichen wie der Mobilität oder der Ernährung versorgt werden. Bei der Mobilität wird beispielsweise geprüft, ob sie sich möglichst selbstständig bewegen können oder dabei angemessen unterstützt werden.Die Auswahl der Pflegeheime erfolgte anhand der genannten Kriterien nach sorgfältiger Recherche und bildet den aktuellen Stand der Erhebung ab (Mai 2026). Pflegequalität ist nicht in jedem Detail erfassbar. Die Qualifikation der Pflegeheime ohne Nennung in den Empfehlungslisten wird nicht infrage gestellt.Ausführliche Informationen zur Methodik können Sie hier einsehen (https://www.focus-gesundheit.de/methodik-stationaere-pflegeheime).Detaillierte Informationen zu den empfohlenen Einrichtungen sind online verfügbarAuf der Webseite der nun erstmals erschienenen Pflegeheim-Empfehlungsliste gibt es weitere Informationen zu den Empfehlungskriterien - zum Beispiel zur Ausstattung, zur Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, zu therapeutischen Angeboten, zu den in Pflege und Betreuung gesprochenen Sprachen oder dazu, ob besondere Kostformen wählbar sind. Die Listen zeigen die für eine Empfehlung relevantesten herangezogenen Informationen auf einen Blick. Das zugrunde liegende Bewertungssystem bezieht noch weitere Kriterien ein, die jedoch nicht alle separat ausgewiesen werden.Darüber hinaus haben die Experten von FactField strukturelle Merkmale in den Listen ergänzt, beispielsweise welche Versorgungsschwerpunkte die Einrichtungen anbieten, wie viele Betten vorhanden sind (auch Kurzzeitplätze), ob Einzelzimmer zur Verfügung stehen oder ab welchem Alter Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen werden. Diese Informationen dienen der Orientierung und gehen nicht in das Scoring ein.Pressekontakt:21up GmbHDr. med. Christian BruerPrinzregentenstraße 5480538 MünchenE-Mail: cb@21-up.comOriginal-Content von: FOCUS-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175618/6320528