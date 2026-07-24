DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

NIM: Konsumklima verharrt auf niedrigem Niveau

Die Erholung der Kauflaune in Deutschland hat einen leichten Dämpfer erlitten. Der vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelte Indikator zum Konsumklima prognostiziert für August einen Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Zähler auf minus 29,6 Punkte (Vormonat revidiert: minus 29,3 Punkte). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 28,1 Punkte erwartet. "Die Verbraucherstimmung bleibt weitestgehend unverändert", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Die Anschaffungsneigung verzeichnet zwar einen moderaten Anstieg, bleibt aber nach wie vor sehr verhalten. Die Einkommensaussichten verzeichnen wieder einen leichten Rückgang und die Sparneigung zieht wieder moderat an. Die anhaltende Verunsicherung führt dazu, dass viele Haushalte beim Konsum nach wie vor zurückhaltend bleiben."

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Mai

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 3,1 Prozent ab und im Tiefbau um 8,7 Prozent zu. Im Jahresvergleich lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 3,5 Prozent höher.

Britisches Verbrauchervertrauen springt dank "Burnham-Effekt" nach oben

Die Verbraucherstimmung in Großbritannien hat sich in diesem Monat aufgehellt, da der Optimismus angesichts des bevorstehenden Amtsantritts von Andy Burnham als Premierminister gestiegen ist. Allerdings drohen eskalierende Spannungen im Nahen Osten, das Vertrauen künftig zu belasten. Das Marktforschungsinstitut GfK teilte mit, sein zusammen mit dem Nuremberg Institute for Market Decisions veröffentlichter Verbrauchervertrauensbarometer sei im Juli um 6 Punkte auf minus 17 gestiegen. Das ist der stärkste Stimmungsanstieg seit November 2023.

EZB-Zinserhöhung im September wahrscheinlich

Sofern die Ölpreise in den kommenden Wochen nicht deutlich fallen, sei eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im September höchst wahrscheinlich, während sich die Einpreisung weiterer Zinsschritte am Markt als übertrieben erweisen könnte, schreibt Nadia Gharbi von Pictet Wealth Management in einer Research Note. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass die derzeitige Marktbepreisung übertrieben ist... angesichts der ausbleibenden Zweitrundeneffekte, der Lockerung am Arbeitsmarkt und der zugrunde liegenden Schwäche der Wirtschaft, die durch den Energieschock noch verschärft wird," meint die leitende Volkswirtin. Die Geldmärkte preisen laut LSEG derzeit eine zusätzliche Straffung um fast 70 Basispunkte bis Juni 2027 ein.

BoJ könnte sich pessimistischer zur japanischen Konjunktur äußern

Die Bank of Japan (BoJ) könnte sich auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche pessimistischer zur japanischen Wirtschaftsentwicklung äußern, dürfte die Zinsen aber wahrscheinlich unverändert lassen, schreibt Marcel Thieliant von Capital Economics in einem Kommentar. "Während die Zentralbank im Juni noch argumentiert hatte, dass die Abwärtsrisiken für die Konjunktur nachgelassen hätten, vermuten wir, dass der erneute Anstieg der Rohölpreise seither den Optimismus der Bank gedämpft haben wird", so der Leiter der Region Asien-Pazifik. Gleichzeitig werde die BoJ "sicherlich an ihrer Ansicht festhalten, dass die Risiken für die Inflation eher nach oben gerichtet sind", fügt Thieliant hinzu. Capital Economics erwartet, dass die BoJ den Leitzins, der derzeit bei 1,00 Prozent liegt, im Oktober auf 1,25 Prozent anheben wird.

Japanische Verbraucherinflation zieht im Juni an - Zinserhöhungen bleiben auf Kurs

Die Verbraucherinflation in Japan hat sich im Juni leicht beschleunigt, was die Zentralbank auf Kurs für weitere Zinserhöhungen hält. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Juni um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 1,4 Prozent im Mai, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Dies entsprach der Konsensprognose einer von dem Datenanbieter Quick durchgeführten Ökonomenumfrage.

Japans Juli-PMI deutet auf robuste Wirtschaft hin - Ölschock wird verkraftet

Die vorläufigen PMI-Daten für Japan deuten darauf hin, dass die Wirtschaft den Schock der Energiekosten weiterhin wegsteckt, meint Marcel Thieliant, Head of Economics for Asia bei Capital Economics. Der Bericht deute darauf hin, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleibe und weiterhin auf eine starke Beschleunigung der Inflation hindeute, fügt er hinzu. Der Composite-PMI sei im Juli von 52,8 auf ein Viermonatshoch von 53,1 leicht gestiegen, was einem über dem Trend liegenden BIP-Wachstum von rund 1,5 Prozent entspreche, sagt er. Diese Verbesserung sei schwer zu erklären, da sowohl der PMI für den Dienstleistungssektor als auch der für das verarbeitende Gewerbe nachgegeben hätten, fügt Thieliant hinzu. Es könne sein, dass Japan nun endlich von einer stärkeren Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten profitiere, sagt er.

Südkoreas Handelsüberschuss dürfte im Juli erneut 30 Mrd USD übersteigen

Südkoreas Handelsüberschuss könnte im Juli den zweiten Monat in Folge 30 Milliarden US-Dollar übersteigen, nachdem die Schwelle einen Monat zuvor zum ersten Mal überschritten worden sei, meint Jin-Wook Kim von der Citigroup. Der Ökonom erwarte, dass der Überschuss 31,90 Milliarden US-Dollar erreichen werde, nach revidiert 36,10 Milliarden US-Dollar im Juni. Das Exportwachstum könne sich im Juli abschwächen, aber dennoch stark bleiben, wobei die Ausfuhren im Juli um 65,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen würden, verglichen mit einem revidierten Anstieg von 70,7 Prozent im Juni, schätzt Kim. Die Citigroup hatte diese Woche mitgeteilt, dass rege Halbleiterexporte wahrscheinlich weiterhin das gesamte Exportwachstum angetrieben hätten. Die Bank verwies dabei auf einen fast dreifachen Anstieg der Chip-Exporte im Jahresvergleich in den ersten 20 Tagen des Monats Juli.

Solider australischer PMI für Juli deutet darauf hin, dass die Wirtschaft Tritt fasst

Die Geschäftsaktivität im australischen Privatsektor hat im Juli eine starke Expansion verzeichnet. Dies nährt die Anzeichen, dass die Wirtschaft beginnt, jüngste Schocks wie steigende Kraftstoffkosten und höhere Zinsen abzuschütteln. Der saisonbereinigte S&P Global Flash Australia PMI Composite Output Index lag im Juli bei 52,6, nach 50,4 im Juni. Der Anstieg markierte den zweiten Wachstumsmonat in Folge und den höchsten Wert seit Jahresbeginn.

USA kündigen neue globale Zölle an

Die US-Regierung hat kurz vor dem Auslaufen der bisherigen Handelszölle von 10 Prozent neue Zölle vorgestellt. Die USA werden im Rahmen neuer Abgaben, die nach Angaben der Trump-Regierung zur Bekämpfung von Zwangsarbeit dienen sollen, Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent auf ihre wichtigsten Handelspartner erheben. Die neuen Abgaben richten sich gegen 60 Länder, die laut dem Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) Jamieson Greer etwa 99 Prozent des US-Handels ausmachen. Länder, die Gesetze zur Bekämpfung von Zwangsarbeit erlassen haben, wurden mit einem Zoll von 10 Prozent belegt, während Länder ohne solche Vorschriften einen Zoll von 12,5 Prozent erhielten.

Ökonom: Neueste US-Zölle basieren auf "lächerlicher" Behauptung

Die Entscheidung von Präsident Donald Trump, einen Zoll von 12,5 Prozent auf Australien mit der Begründung zu erheben, das Land habe Verbote für Waren aus Zwangsarbeit nur unzureichend durchgesetzt, sei "lächerlich", meint David Bassanese, Chefökonom bei Betashares. "Dies ist offensichtlich nur eine lahme Ausrede, um Ersatzzölle für diejenigen zu rechtfertigen, die der Oberste Gerichtshof der USA Anfang dieses Jahres gekippt hat", fügt er hinzu. Für die USA stelle der Zoll eine weitere Quelle für Preisdruck dar, gerade als die inflationären Auswirkungen früherer Zollerhöhungen nachzulassen begännen, meint er. Höhere Zölle erhöhten nur das Risiko, dass die US-Notenbank die Zinsen im weiteren Jahresverlauf anheben werde, meint er.

DJG/DJN/apo

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July 24, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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