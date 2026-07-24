Nach drei Gewinnwochen in Folge ist die Erholung bei der Xiaomi-Aktie in dieser Woche ins Stocken geraten. Auch die jüngsten positiven News aus der Smartphone-Sparte konnten nicht verhindern, dass sie am Freitag mit einem Minus von mehr als einem Prozent aus dem Handel ging.Xiaomi-Aktie konsolidiert nach drei Gewinnwochen und schließt am Freitag über ein Prozent im Minus.Xiaomi erhöht das Smartphone-Ziel 2026 auf 110 Millionen Stück.Kurs befindet sich an der mehrmonatigen Abwärtstrendlinie.Wie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär