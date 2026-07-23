Taiwan Semiconductor profitiert derzeit von einer anhaltend hohen Nachfrage nach modernster Halbleiterfertigung und überzeugt Anleger mit einer starken Kursentwicklung. Gleichzeitig werfen steigende Produktionskosten, die Dynamik im KI-Markt und Spannungen innerhalb der Lieferkette wichtige Fragen zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens auf. Taiwan Semiconductor zählt zu den größten Gewinnern des aktuellen KI-Booms. Die Aktie hat seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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