Die Aktie von Lockheed Martin hat nach Vorlage der Quartalszahlen zweistellig zugelegt und unterstreicht damit das wieder gestiegene Vertrauen des Marktes in den US-Rüstungskonzern. Dank einer beschleunigten Umsatzentwicklung, eines rekordhohen Auftragsbestands und einer verbesserten Jahresprognose bleiben die langfristigen Perspektiven des Unternehmens aussichtsreich. Deutlich höheres Umsatzwachstum im zweiten Quartal Nach einer über die letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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