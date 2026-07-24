Für einkommensorientierte Anleger gehören Dividendenaktien zu den beliebtesten Anlageklassen. Während einige Investoren vor allem auf eine hohe aktuelle Dividendenrendite setzen, bevorzugen andere Unternehmen, die ihre Ausschüttungen Jahr für Jahr kontinuierlich erhöhen. Gerade in Zeiten hartnäckiger Inflation können solche Dividendenwachstumswerte dazu beitragen, die Kaufkraft langfristig zu erhalten. Besonders begehrt sind sogenannte Dividendenkönige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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