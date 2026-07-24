Bad Wimpfen (ots) -- Unterstützung der europäischen Idee: Lidl aktiviert die neue europäische Bezahllösung Wero im Onlineshop auf lidl.de und stärkt damit die europäische Souveränität im digitalen Zahlungsverkehr.- Große Vielfalt an Bezahlmethoden: Als innovativer Händler erweitert Lidl sein Angebot an sicheren Echtzeit-Zahlungsmöglichkeiten für ein optimales und komfortables Kundenerlebnis.- Erster Lebensmittelhändler in Deutschland: Der deutsche Markt fungiert als Vorreiter innerhalb der Handelsgruppe, der die digitale Lösung im E-Commerce implementiertOnline-Shopping auf Lidl.de (http://lidl.de) wird für Verbraucher ab sofort noch einfacher, schneller und sicherer. Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland integriert Lidl die neue europäische Bezahlmethode Wero der European Payments Initiative (EPI) in seinem Onlineshop. Für die Lidl-Kunden bedeutet diese Partnerschaft ein spürbares Plus an Komfort und Flexibilität im Alltag, da sie von einer Direktzahlung in Echtzeit von Konto zu Konto profitieren.Komfort und Sicherheit direkt aus der gewohnten Banking-UmgebungWer auf Lidl.de einkauft, kann mit Wero einen nahtlosen Bezahlvorgang nutzen, bei dem der Rechnungsbetrag in Sekundenschnelle direkt vom eigenen Girokonto beglichen wird. Die Freigabe der Transaktion erfolgt direkt in der geschützten sowie verschlüsselten Umgebung der eigenen Bank. Auch Retouren klappen mühelos: Das Geld fließt umgehend wieder auf das ursprüngliche Konto zurück.Die Bezahlung im Lidl-Onlineshop ist bewusst einfach gehalten: Die einzige Voraussetzung für Kunden ist ein Girokonto bei einer der 18 teilnehmenden Banken sowie die einmalige Aktivierung der Wero-Funktion in der regulären Banking-App. Der eigentliche Bezahlvorgang ist anschließend mit wenigen Klicks erledigt. Wird am Ende des Bestellprozesses Wero ausgewählt, öffnet sich auf dem Smartphone per automatischer Weiterleitung die vertraute Banking-App, in der die Zahlung nur noch kurz bestätigt wird. Alternativ kann der angezeigte QR-Code mit dem Handy gescannt werden, um den Einkauf sicher und bequem abzuschließen. Mit diesem Schritt erweitert Lidl die Wahlfreiheit für seine Kunden um eine moderne, souveräne Bezahlalternative, die bereits über 56 Millionen Bankkunden in Europa zur Verfügung steht.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6320555