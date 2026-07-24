Der Zollstreit geht in die nächste Runde. Kaum sind die bisherigen globalen US-Zölle ausgelaufen, legt US-Präsident Donald Trump nach: Die USA erheben ab sofort neue Einfuhrzölle von bis zu 12,5 Prozent auf Importe aus rund 60 Handelspartnern.Betroffen sind nach Angaben der US-Regierung 99,4 Prozent aller Einfuhren. Auch die Europäische Union gerät erneut ins Visier. An den Finanzmärkten wächst damit die Sorge vor einer neuen Eskalation im globalen Handelskonflikt.Nach Angaben des US-Handelsbeauftragten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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