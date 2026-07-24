BÖRSE AKTUELL: Wird sich der Markt nach dem Ausverkauf am Donnerstag wieder erholen?

Die geopolitische Lage bleibt der wichtigste Belastungsfaktor für die Börse. Der Iran hat einen vom irakischen Premierminister vorgeschlagenen Waffenstillstand abgelehnt und angekündigt, dass ein möglicher US-Angriff auf Teheran Angriffe auf Tel Aviv sowie eine Blockade der Bab-al-Mandeb-Straße durch die Huthi-Miliz zur Folge hätte. US Central Command bestätigte unterdessen die 13. aufeinanderfolgende Nacht mit Luftangriffen auf iranische Militärziele. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bezifferte die Kosten eines Krieges mit dem Iran für die USA auf rund 37,5 Milliarden Dollar.

Zusätzlich griffen die Huthi zwei saudische Öltanker im Roten Meer an. Damit entsteht neben der Straße von Hormus ein weiterer kritischer Engpass für den globalen Energiehandel.

Markt News: Trump verschärft den Zollstreit

Die US-Regierung unter Donald Trump hat eine neue Zollrunde gegen 60 Handelspartner gestartet. Seit Freitag gelten Zölle zwischen 10% und 12,5%, offiziell mit der Begründung unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit. Sie ersetzen den auslaufenden globalen 10%-Zoll nach Section 122. Die Reaktionen fielen deutlich aus. Brasilien bezeichnete die Maßnahmen als "willkürlich", Australien als "ungerechtfertigt" und Japan sprach von einer "bedauerlichen" Entscheidung. Konkrete Gegenmaßnahmen wurden bislang jedoch nicht angekündigt.

Börse aktuell: Wall Street unter Druck

Die US-Börsen beendeten den Donnerstag mit deutlichen Verlusten. Der Dow Jones verlor mehr als 500 Punkte beziehungsweise rund 1% und verzeichnete damit den fünften Verlusttag innerhalb von sechs Handelstagen. Der S&P 500 gab um 1,2% nach, während der Nasdaq mit einem Minus von 2,2% den schwächsten Handelstag seit dem 23. Juni erlebte. Besonders belastend wirkten Tesla und Alphabet. Tesla brach um 15% ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit März 2025. Alphabet verlor 7% nach höheren Investitionsplänen im Bereich Künstliche Intelligenz. Zusammen vernichteten beide Unternehmen rund 500 Milliarden Dollar an Börsenwert. Am Freitag zeigen sich die Futures gemischt. Der S&P 500 notiert 0,13% im Minus, der Nasdaq verliert 0,44%, während der Dow Jones nahezu unverändert gehandelt wird....

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