Ein weitreichendes Urteil aus Luxemburg rüttelt massiv an den gängigen Regeln zur Arbeitszeit und ermöglicht Millionen Angestellten ein spürbares Gehaltsplus. Die Details der Entscheidung betreffen auch unzählige Fachkräfte innerhalb der Tech-Branche. Der Europäische Gerichtshof mit Sitz im luxemburgischen Kirchberg hat weitreichende Änderungen für Angestellte vorgeschrieben. Wie aus dem am 9. Oktober 2025 ausgefertigten Urteil hervorgeht, gilt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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