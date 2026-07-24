Heute wird es ernst: China beendet das Papiergold-Spiel!

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China setzt heute ein klares Zeichen gegen Papiergold: Mehrere große Banken beenden den Handel mit bestimmten Gold- und Silberprodukten für Privatkunden. Betroffen sind persönliche Edelmetallgeschäfte über die Shanghai Gold Exchange. Es ist ein Schlag gegen den papierbasierten Goldhandel und ein Signal für physisches Gold. Wer noch Positionen hält, soll verkaufen, glattstellen oder Lieferung beantragen.

China setzt heute ein klares Zeichen gegen Papiergold: Mehrere große Banken beenden den Handel mit bestimmten Gold- und Silberprodukten für Privatkunden. Betroffen sind persönliche Edelmetallgeschäfte über die Shanghai Gold Exchange. Es ist ein Schlag gegen den papierbasierten Goldhandel und ein Signal für physisches Gold. Wer noch Positionen hält, soll verkaufen, glattstellen oder Lieferung beantragen.

China zieht Papiergold den Stecker

Nach Mitteilungen großer chinesischer Banken endet heute, am 24. Juli 2026, der persönliche Edelmetallhandel über die Shanghai Gold Exchange für Privatkunden. Papiergold ist ein Finanzprodukt, das den Goldpreis abbildet. Käufer müssen dabei nicht automatisch Barren oder Münzen besitzen. Der Handel läuft über Konten, Plattformen und Verträge.



Die Industrial and Commercial Bank of China nennt in ihrer Mitteilung unter anderem Au99.99, Au100g, Au99.95, PGC30g sowie Gold- und Silberkontrakte mit späterer Lieferung. Auch die China Construction Bank kündigte an, die entsprechende Handelsfunktion für Privatkunden nach Handelsschluss zu schließen.

Warum China diesen Schritt geht

Die Banken begründen den Schritt mit Risikomanagement und dem Schutz von Anlegern. Die China Construction Bank schreibt ausdrücklich, sie wolle Geschäftsrisiken vorbeugen und die Rechte der Investoren schützen. Die ICBC verweist auf Risikomanagement und geschäftliche Anforderungen im Edelmetallbereich.



Deshalb ziehen die Institute jetzt eine klare Linie. Bestehende Kunden sollen ihre Positionen verkaufen, glattstellen oder physische Lieferung veranlassen. Danach werden die Handelsfunktionen in Apps, Onlinebanking und Filialen geschlossen oder stark eingeschränkt.