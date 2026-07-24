Was genau unter "Nachsorge" in einer Tier-OP-Versicherung zu verstehen ist und wie lange der Versicherungsschutz dafür gilt, ist nicht immer eindeutig. Mit dieser Frage befasste sich die Versicherungsombudsfrau und zeigte anhand eines Beschwerdefalls auf, wo die Grenzen liegen. Der Leistungsumfang von Tier-OP-Versicherungen unterscheidet sich je nach Tarif in zahlreichen Details. Ein wichtiges Merkmal ist dabei der Umfang der Vor- und Nachsorge. Leistungsstarke Tarife übernehmen nicht nur die eigentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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