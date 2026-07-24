Ein Industriewert bekommt Rückenwind aus mehreren Richtungen: Die Ertragskraft steigt, der Cashflow bleibt stark - und eine verbesserte Regelung im wichtigsten Markt könnte den lange erwarteten Turnaround zusätzlich beschleunigen. Die jüngst angehobene Prognose spricht eine klare Sprache. Doch der eigentliche Kursschub könnte erst noch bevorstehen.Die operative Basis stimmt. Für 2026 stellt das Unternehmen ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro und einen Free Cash Flow von 3,0 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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