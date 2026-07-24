WIESBADEN (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 27.07.2026
- (Nr. 265) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen), Jahr 2025
Dienstag, 28.07.2026
- (Nr. 266) Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen u. Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), 2025
- (Nr. 31) Zahl der Woche: Absatz von Wasser, Getränken und Speiseeis während der Hitzewelle Ende Juni, 22. bis 28. Juni 2026
Mittwoch, 29.07.2026
- (Nr. 267) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr. 268) Außenhandelspreise, Juni 2026
Donnerstag, 30.07.2026
- (Nr. N052) Anbau und Ernte von Sojabohnen in Deutschland und der EU sowie Importe von Sojabohnen, 2016-2025
- (Nr. 269) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2026, 10:00 Uhr
- (Nr. 270) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2026 (im Laufe des Tages)
Freitag, 31.07.2026
- (Nr. 271) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: https://list-pr.destatis.de/sympa
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6320632
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Dienstag, 28.07.2026
- (Nr. 266) Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen u. Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), 2025
- (Nr. 31) Zahl der Woche: Absatz von Wasser, Getränken und Speiseeis während der Hitzewelle Ende Juni, 22. bis 28. Juni 2026
Mittwoch, 29.07.2026
- (Nr. 267) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr. 268) Außenhandelspreise, Juni 2026
Donnerstag, 30.07.2026
- (Nr. N052) Anbau und Ernte von Sojabohnen in Deutschland und der EU sowie Importe von Sojabohnen, 2016-2025
- (Nr. 269) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2026, 10:00 Uhr
- (Nr. 270) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2026 (im Laufe des Tages)
Freitag, 31.07.2026
- (Nr. 271) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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