Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war zu erwarten und hat an den Finanzmärkten keine tiefen Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Die meisten Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass im September eine Zinserhöhung beschlossen werde; ein weiterer Schritt sei bis zum Jahresende eingepreist. Dies sei bereits vor der EZB-Ratssitzung der Fall gewesen. Für steigende Verunsicherung sorge die Eskalation im Nahen Osten, wo sich die gegenseitigen Angriffe auch auf zivile Infrastruktur fortsetzen würden. Inzwischen sei nicht nur die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefährdet, sondern durch die Huthi-Rebellen auch im Roten Meer. Mit dem fortgesetzten und deutlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise würden die Konjunktur- und Inflationssorgen wieder zunehmen. Vor allem in den USA seien die Zinserhöhungserwartungen wieder angestiegen. ...

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