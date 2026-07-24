Boston (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihr übliches Mantra bekräftigt, nach dem sie von Sitzung zu Sitzung schaut und entsprechend reagiert, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management.Das Statement der Notenbank sei interessanterweise sehr knapp gehalten und pointiere formuliert. Die EZB beziehe sich darin auf das Basisszenario - das eine weitere Straffung der Geldpolitik vorgesehen habe - und merke an, dass sich die vollen Auswirkungen des Energieschocks noch nicht voll entfaltet hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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