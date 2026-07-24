Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Italien hat eine neue Staatsanleihe (ISIN IT0005722XXX/ WKN A4EX7E) mit einem Emissionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Kupon von 3,350%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. September 2026, das Laufzeitende sei der 15. September 2033. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,884% (Stand: 23.07.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,707%. Fitch bewerte Italien mit einem Investment-Grade-Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick, Moody's vergebe Baa2. (News vom 23.07.2026) (24.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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