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The NAGA Group veröffentlicht am 5. August 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 - Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag



24.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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The NAGA Group veröffentlicht am 5. August 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 - Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag



Hamburg, 24. Juli 2026 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A41YCM0 ), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp "Naga One", lädt Investoren und Analysten herzlich zu einem Earnings Webcast/Call am 5. August 2026 um 15:00 Uhr MESZ ein. Der Webcast/Call findet im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 am selben Tag statt.



Earnings Call CEO Octavian Patrascu wird die vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter:

The NAGA Group - Earnings Call: Vorläufige H1 2026 Ergebnisse .



Über NAGA NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Octavian Patrascu

CEO

ir@naga.com



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